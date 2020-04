More zasad samo na razglednici: Evo kako će izgledati odmori ove godine

Odlazak na more ove godine čini se nikada nije bio dalji. Mnoge zemlje tek počinju da relaksiraju svoje zabrane koje su uvele zbog pandemije virusa, pa je još rano pričati šta će biti sa mjerama kada je riječ o turističkim putovanjima. Bilo da države primaju turiste, bilo da njihovi građani idu negdje na odmor u inostranstvo. Jedno je sigurno, najveće turističke destinacije poput Grčke, Španije, Italije, Turske ili Hrvatske ove godine definitivno će doživjeti težak udarac na ovu granu privrede.

Kako objašnjavaju stručnjaci, pojedine zemlje donose određene mjere, kako i pod kojim uslovima bi se moglo ljetovati, ali je većina tih stvari, za hotelijere, agencije i sve one koji nude smještaj, gotovo neisplativa. Naročito za velike komplekse, kojima se ne isplati da rade sa 50 odsto kapaciteta, pa bi zbog toga, mnogi poznati hotelski lanci mogli ove sezone da ostanu zatvoreni.

I dok će najveće turističke zemlje tek da sabiraju gubitke, turiste u Srbiji brine šta će biti sa aranžmanima koje su uplatili još dok nije bilo vanredne situacije i pandemije. Ministar turizma Rasim Ljajić najavio je da je spremna uredba, kojom će biti rješeno pitanje uplaćenih aranžmana. Građanima će biti ponuđeno da umjesto novca dobiju vrijednosne vaučere i iskoriste ih do 31. decembra 2021. godine. Ukoliko to ne upotrebe, agencija bi u tom slučaju bila dužna da im novac vrati poslije isteka tog roka.

- Grčka je donijela zakon da vlasnici njihovih hotela i smještaja ne moraju da vrate novac, već da to daju kroz vaučer, koji može da se iskoristi u narednih 18 mjeseci - objašnjava Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. - Čak i da hoćemo, uslovno kažem, da ih tužimo, oni bi imali na šta da se pozovu i da ne vrate novac. Ukoliko se ne usvoji uredba kod nas, koja omogućava vaučere, više od 90 odsto agencija bi propalo. Čak i kada bi ih građani tužili, ništa time ne bi dobili.

Prema riječima Seničića, uredba predviđa da putnik može vaučer da iskoristi do kraja sljedeće godine. Najlakše će biti ako turista bude htio da ode na isto mjesto koje je i uplatio, i u istom periodu. Ukoliko neko bude htio nešto drugo, vaučer će da važi, ali će doplatiti za ostatak aranžmana, ukoliko je on skuplji. Vaučeri će glasiti na lično ime i prezime, kako ne bi došlo do trgovine. Uz to, oni bi bili obuhvaćeni polisom osiguranja za sljedeću godinu, pa bi tako putnici bili obezbjeđeni, ukoliko agencija propadne. Ko ne želi da iskoristi vaučer, novac bi mogao da dobije već od januara 2022. godine.

U Srbiji je preko turističkih agencija do sada uplaćeno oko 480.000 aranžmana. A o vaučerima, umjesto o aranžmanima, razmišljaju i druge zemlje. Neke su već donijele uredbe kojima je to i regulisano.

- Velike agencije ovo će lakše pregurati, otpustiće dio zaposlenih ali će preživjeti - govori Seničić. - Problem su i mali subagenti, kojima će teško pasti ukoliko ne bude bilo ljetnje sezone. Zvog toga smo od Ministarstva finansija tražili neke dodatne mjere za turizam, videćemo šta će biti omogućeno i odobreno. Problem je i to što zasad još ništa ne znamo kako će ova sezona da izgleda. Ne samo kod nas već i u čitavom svijetu. Ako bude bio obavezan karantin po povratku u zemlju ili odlasku u neku drugu, sigurno je da niko neće hteti da putuje. Uz to, restrikcije u prevozu koje se najavljuju, da mora biti svako drugo mesto prazno, nikako se ne isplate prevoznicima.

GRČKA DANAS ODLUČUJE

Grčka bi, trebalo danas poslije podne poslije sjednice vlade da saopšti i zvaničan plan kako da spasi turističku sezonu. To smatra određene mjere u hotelima, na plažama i u ugostiteljskim objektima. Neke najave su da bi 10. juna trebalo da se otvore plaže, a već 15. i hoteli i drugi smještaj. Nije još poznato na koji način će biti regulisan dolazak turista u Grčku. Gdje će i da li će morati da se rade testovi na virus.