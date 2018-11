MoneyGram fondacija i Centar za obrazovne inicijative Step by Step promovišu učenje

MoneyGram fondacija ima zadovoljstvo da najavi realizaciju projekta „Sobičak“ u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centrom za obrazovne inicijative Step by Step (COI Step by Step).

Projekat će omogućiti učenicima srednjih i osnovnih škola da dizajniraju i opreme multifunkcionalne prostore koji će postati prostorije za zajednički rast, učenje, podršku vršnjaka i društvenu koheziju, kao i za zabavu, odmor, te kvalitetnu i kreativnu upotrebu slobodnog vremena u njihovim školama.

„MoneyGram fondacija je odabrala da podrži projekt „Sobičak“ jer on kreira zajednice pozitivnog učenja za djecu u potrebi za dodatnom podrškom. Uz pomoć ovog projekta oni će razviti kognitivnu inteligenciju koja će ih bolje pripremiti za život odrasle osobe“, rekao je Radu Pojoga, zvaničnik ključnih partnerstava MoneyGrama za Južnu Evropu.

Škole širom Bosne i Hercegovine će biti pozvane da apliciraju kako bi bile dio projekta „Sobičak“, od kojih će njih deset, pet stručnih srednjih škola i pet osnovnih škola, biti odabrane da učestvuju u kreiranju prvih „Sobičaka“. „Sobičci“ će ugostiti različite aktivnosti koje pripremaju učenici za učenike, kao što je vršnjačka podrška u učenju, književnosti, muzici, umjetnosti, filmu i obrazovnim radionicama.

"Ideja projekta "Sobičak" je stvaranje prostora u školi koji je namijenjen samo učenicima, prostora koji su sami osmislili, uredili i o kojem vode brigu. No više od toga, to je prilika da potaknemo razvoj kretivnosti kod djece i mladih, damo im priliku da samostalno donose odluke, budu odgovorni, uzajamno se pomažu i podržavaju i uče od vršnjaka i starijih. Želimo pokazati da škola može biti mjesto za druženje, za stvaranje i za sticanje važnih životnih vještina, mjesto na koje rado dolaze i smisleno provode svoje slobodno vrijeme." rekla je dr. Radmila Rangelov Jusović, izvršna direktorica COI Step by Step.

Vjerujući da obrazovanje vodi boljim dugoročnim ekonomskim prilikama, zdravijim porodicama i individualnoj slobodi i osnaživanju – ne samo za pojedinu djecu, nego i za cijele porodice i njihove zajednice, MoneyGram fondacija je oduševljena da može raditi sa COI Step by Step kako bi poboljšala mogućnosti za učenje i kreativnost za djecu u Bosni i Hercegovini.

O MoneyGramu

MoneyGram je globalni pružalac usluga inovativnog transfera novca i usluga plaćanja i globalno je prepoznat kao financijska veza između prijatelja i članova porodice. Bilo da se radi o online usluzi, transferu putem mobilnog uređaja, na kiosku ili u lokalnoj prodavnici, mi povezujemo potrošače na bilo koji način koji im je pogodan. Mi takođe obezbjeđujemo usluge plaćanja, izdajemo narudžbenice i obrađujemo službene čekove na odabranim tržištima. Više informacija o MoneyGram International, Inc. je raspoloživ na moneygram.com

O MoneyGram fondaciji

MoneyGram je osnovao MoneyGram fondaciju 2012 kako bi pomogao djeci širom svijeta i dobilo pristup obrazovnim institucijama i izvorima učenja. Njena misija je duboko ukorijenjena u uvjerenju da je obrazovanje u srži boljih ekonomskih prilika, zdravijih porodica i individualnih sloboda i osnaživanja. MoneyGram fondacija je fokusirana na inspirisanje i poboljšanje života te obezbjeđivanje financijske podrške organizacijama koje to zaslužuju, imajuću ovu misiju na umu. Za više informacija, posjetite moneygramfoundation.org ili nas kontaktirajte putem Facebook.

O Centru za obrazovne inicijative Step by Step

Centar za obrazovne inicijative Step by Step je profesionalna, nevladina organizacija osnovana sa ciljem da promoviše ostvarivanja prava svakog djeteta na visoko kvalitetno obrazovanje. Nakon više od 20 godina aktivnog djelovanja unutar obrazovnog sistema, COI Step by Step je postala jedna od vodećih organizacija u oblasti profesionalnog razvoja nastavnika, razvoja standarda kvaliteta i obrazovanju za društvenu pravdu. COI je prepoznat širom Bosne i Hercegovine po velikoj mreži nastavnika, škola i trenera, kao i po dobroj saradnji sa drugim organizacijama, ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima. Više o COI Step by Step na stranici www.sbs.ba web platformi za nastavnike www.inskola.com i Facebook stranici https://www.facebook.com/coistepbystep/?ref=bookmarks