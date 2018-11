Mokri i klizavi kolovozi

Saobraćaj se ovog jutra na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a zbog niske temperature vozačima iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na moguću poledicu na dionicama u višim predjelima i preko prevoja.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz, a u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle.

Zastoja i posebnih ograničenja nema, osim na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije poštovanje je obavezno.

Na svim putnim pravcima vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu, te da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je i zakonski obavezna.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja".

Zbog radova, režim odvijanja saobraćaja izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš.

Zbog radova na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, dionica Krupa na Vrbasu-Bočac, od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se obustavlja na desetak minuta i propušta se naizmjenično jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka-Srpske Toplice /na dijelu od Kosmosa do Nule/ u toku je izgradnja trase optičkog kabla, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz regulaciju semaforima na dijelu gdje se izvode radovi.

Počela je izgradnja trotoara na regionalnom putu Derviši-Klašnice dva, zbog čega će biti izmijenjen režim odvijanja saobraćaja i postavljena je privremena signalizacija.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne pravce.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica.

Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

Zbog sanacije klizišta biće izmijenjen režim saobraćaja na dionici regionalnog puta Mitrovići-granica Republike Srpske /Prisika/.

Zbog sanacije klizišta, na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača od 7.00 do 16.00 časova potpuno je obustavljen saobraćaj, dok od ponoći do 7.00 i od 16.00 do ponoći ostaje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tona i autobuse klase "M3".

Ova zabrana ne odnosi se na autobuse "Drinatransa" Zvornik, koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

Zbog deminerskih radova na putu Brod-Odžak, na deminerskim radilištima Klakari Donji devet i 13, od 8.00 do 18.00 časova radnim danima saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

Na regionalnom putu Teslić dva-granica Republike Srpske/Federacije BiH Podjezera, u mjestu Žeželja, zbog oštećenja nosive konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na lokalnom putu Doboj-Manastir Petrovo na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

U Auto-moto društvu /AMD/ "Srebrenica" u Bratuncu od 9.00 do 11.00 časova i AMD "Milići" od 13.00 do 15.00 časova u okviru preventivne kampanje "Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2018", vozači će moći da besplatno kontrolišu ispravnost uređaja na vozilima i njihovu pripremljenost za vožnju u zimskim uslovima.

U FBiH magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na pravcima Sarajevo-Tuzla, Konjic-Jablanica-Prozor, Livno-Drvar i Livno-Glamoč.

Zbog sanacije tunela "Vranduk dva" i dva mosta izmijenjen je režim saobraćanja na dionici Zenica-Nemila.

Vozila iz smjera Zenice koriste magistralni put, dok se u suprotnom smjeru saobraćaj preusmjerava na regionalni put Nemila-Zenica.

Zbog sanacije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, saobraćaj teretnih vozila obustavljen je i preusmjeren na alternativni pravac preko Donjeg Vakufa i Travnika, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Preko planinskog prevoja Borova Glava na putu Šuica-Livno učestali su izlasci divljih konja na kolovoz, posebno ujutro i uveče.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.