Mladi matematičar iz Teslića riješio problem star 40 godina

Postoji li jedinstveno rješenje inverznog problema Šturm-Liuvilovog tipa sa konstantnim kašnjenjem – pitanje je na koje su bezuspješno pokušali da odgovore najbolji matematičari svijeta.

Odgovor na matematički problem star 40 godina dao je tridesetjednogodišnji Teslićanin. Nebojša Đurić viši je asistent matematike na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Za ATV je objasnio o čemu se zapravo radi.

"Postoji jedan klasični inverzni problem. Taj problem je riješen. Problem sa kašnjenjem je nekako prirodno proširenje tog problema. Iz tog razloga što je za klasični problem dokazano da postoji jedinstveno rješenje. Svi su vjerovali da se to treba proširiti i u ovom slučaju. I ono što je zanimljivo, oni su smatrali, nisu uopšte htjeli da razmatraju ideju da je odgovor na to pitanje negativan. U svakom trenutku kada sam im ja predlagao da razmatramo tu ideju, oni su rekli nema potrebe da gubiš vrijeme na to", rekao je Nebojša Đurić, viši asistent matematike na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Nebojša je na rješenju ovog problema radio dvije godine. Zadatak je prije nekoliko mjeseci poslao ruskom matematičaru Vjačeslavu Jurku, najboljem matematičaru na svijetu iz ove oblasti. Tu je naišao na zid, koji ga ipak nije spriječio da nastavi sa radom.

"Na kraju, ruski matematičar Sergej Buterin je prihvatio tu ideju i rekao da je to fenomenalna ideja. Na kraju je rekao da mu je jedino bilo žao što on tu ideju nije uvidio ranije. U jednom mejlu mi je rekao da je četiri godine ranije bio blizu da uradi ovo isto što sam ja uradio, samo je imao taj razlog da vjeruje da postoji jedinstveno rješenje", istakao je Đurić.

Rad je objavljen u jednom od najboljih časopisa iz ove oblasti. Nebojša ne krije radost. Kaže, nije očekivao ovoliku medijsku pažnju, ali ističe, ispostavilo se da naša sredina ipak ima sluha za naučne rezultate.

"Mislim da je ovo jedan veliki doprinos, prije svega za Univerziet u Banjaluci i Istočnom Sarajevu i za Republiku Srpsku. Smatram da bi ovo trebali da iskoristimo da ulažemo više u znanje, da ulažemo više u timove i da će to morati da se isplati", naglasio je Đurić.

Nebojša je imao poruku i za buduće generacije matemaričara koji se školuju u Srpskoj.

"Poručio bih prije svega da vjeruju u sebe, da puno rade, da poštuju tuđa ubjeđenja i da imaju zdrav pristup prema rješenju problema. Mislim da je to najvažnije", poručio je Đukić.