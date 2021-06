Mladen Milanović Kaja gradi crkvu u Bratuncu

Vlasnik "Nove Banke" Mladen Milanović Kaja, finansiraće izgradnju nove crkve u Bratuncu.

Kako kaže Milan Ćurlić, Milanoviću ovo nije prvi put da pomože u izgradnji vjerskih objekata. On je prije nešto vše od dvije godine, bio ktitor Hrama Svetog Save u Mrkonjić Gradu.

"Kada je srušena crkva, odnosno, ona se izmješta iz dvorišta Fate Orlović, to sam rekao Mladenu Milanoviću, a on je kazao da je čuo da su se tu dugo godina vodili sporovi i da je nažalost epilog srušena crkva. Milanović mi je rekao da će on da sagradi istu tu crkvu u Bratuncu i da će tražiti blagoslov vladike Hrizostoma. Ono što znam, jeste da je vladika Hrizostom već odredio lokaciju zajedno sa opštinom Bratunac i da je blagoslovio izgradnju tog hrama, i da će biti identičan onom što je srušen. Milanović je rekao da će on snositi sve troškove izgradnje hrama i da niko ne treba da skuplja bilo kakvu pomoć jer to je još jedan u nizu vjerskih objekata koji će on da gradi. Prije možda dvije godine, bili smo svjedoci jednog prelijepog hrama u Mrkonjić Gradu kojeg je sagradio. Kada je završio gradnju tog hrama, on je rekao da neće stati na projektima izgradnje vjerskih objekata i da je radostan što će dobiti blagoslov vladike Hrizostoma da upravo on gradi cjelokupan objekat i da će to biti jedan u nizu takvih objekata koje on gradi", izjavio je Ćurlić za ATV.

Milanović je do sada učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama, a pored izgradnje vjerskih objekata, 2018. godine izgradio je i kuću petočlanoj porodici iz Čelinca.