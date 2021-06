Mještanima potkozarskih sela sporna trasa auto-puta od Banjaluke do Prijedora

Trenutno rješenje trase autoputa od Banjaluke do Prijedora je jedino moguće i sa najmanje objekata za rušenje, kažu stručnjaci. Međutim, baš im i ne vjeruju mještani nekoliko sela na tom potezu.



Savo iz Gornje Omarske kaže da bi neko trebalo da uzme u obzir i mapu koju su mještani napravili.

- Uzeli smo kartu i krenuli od Verića, poljima naravno, jer je brdom skupa varijanta. Od sela Pilagići, do Petog neplana ni jedan objekat ne bi bio ugrožen ni srušen – kazao je Savo Dukić iz Gornje Omarske.

Ne može to baš tako, kažu u Ministarstvu građevinarstva. Izlazili su na teren nekoliko puta, obišli potez po Kozarom i rekli ljudima da je nemoguće da se izgradi autoput a da ništa ne bude srušeno.

- Došlo se do zaključka da sve te varijante koje oni misle da su bolje iziskuju nova rušenja koja su u znatnoj mjeri veća nego što je sada. Tako da, bojim se da u ovoj fazi plan je usvojen, izrađeni su uslovi i prema svim zakonskim mjerama i normama isti je primjenjiv – rekao je Dragan Jevtić, pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje Republike Srpske.

Mještanima nije. Nisu za opciju da im se poruše kuće koje su sagradili a nema ni mnogo interesa za obeštećenje. U Verićima kažu da imaju prostor kud bi moglo da se ide bez rušenja, u Institut za građevinarstvo kažu - neprihvatljivo je!

- Pokušali smo da nađemo varijante, ali u svakom drugom slučaju bio bi ugrožen neko drugi, a sama geometrija auto-puta, kao jednog od najvećih rangova puteva u tehničkom smislu koja mora biti ispoštovana bila bi na nezadovoljavajućem nivou – istakla je Dušica Lemez iz Instituta za građevinarstvo.

- Imamo trasu koja može proći od Verićkog polja, Bistričkog, Lamovita, da se ne ruše kuće. Ispod moje kuće je polje, a tu se ruše tri kuće i dvije se vode kao ugrožene. Gospođa Dušica kaže da je tehnički neizvodivo izmjestiti 150 metara, maksimalno toliko, na neka dva kilometra. To je nama neshvatljivo – objasnio je Novo Popović iz Verića.

Prvobitno je u planu bilo rušenje 800 obiekata, sada je to 300. Parlament je već usvojio plan parcelacije a ako bi se postupak ponavljao, to bi dovelo do velikih troškova a u pitanje bi mogla da dođe i koncesija.

- Projektant koji polaže trasu duž auto-puta pristupa tom poslu krajnje profesionalno i objektivno. Znači, on ne gleda subjektivno iz pozicije jednog sela, regije ili kroz prozor jedne privatne kuće. On to gleda vođen tehničkim standardima i tehničkim kriterijumima i trasa je svakako postavljena dobro, profesionalno, vodeći računa i o cijeni projekta – pojasnio je Dušan Topić direktor “Autoputeva Republike Srpske”.

Predviđeno je da radovi na gradnji auto-puta Banjaluka - Prijedor, dužine 42 kilometra, traju tri godine a trebalo bi da počnu na jesen. Ugovor o koncesiji potpisan je sa kineskom kompanijom Čajn Šandong Internešnal.