Mještani Zlatišta u strahu od oluje

Svaka kiša i grmljavina noćna je mora stanovnika bilećkog naselja Zlatište. Kroz ovaj gusto naseljeni dio Bileće prolazi 110 kilovoltni dalekovod Elektroprenosa BiH. Pražnjenja su velika, a stubovi se bukvalno nalaze u dvorištima.

"Stub vam je u dvorištu da li vas je strah? Jes Boga mi, juče sam mislila da mi je u kuću udarilo. Da li ste se obraćali nekome za pomoć? Jesmo ali ništa dolazili su da izmjeste ali otišli", kaže Vida Vasojević, Zlatište Bileća.

Vida nije jedina koja strahuje od struje i ostale komšije su na mukama. Trifku je grom nedavno udario u kapiju. Svaka malo jača grmljavina znači i crkavanje kućnih aparata kažu ljuti Bilećani. Najviše strahuju za djecu.

"Ne znam šta treba da se desi da neko pogine pa da neko od nadležnih reaguje. Imali smo obećanje od Elektroprenosa da če da se uradi izmještanje stubova iz naselja ali evo već tri četiri godine ništa od toga više mi ne znamo kome da se obratimo. U stalnom smo strahu, čim vidimo crn oblak djeca u kuću zatvori se i čekaj kada će da udari grom. Ogromna pražnjenaja su ovdje", kaže Trifko Nosović, Zlatište Bileća.

Iako mještani kažu da su im iz Elektroprenosa više puta obećavali rješavanje problema, nadležni u ovom preduzeću to odbacuju. Za ATV kažu da Bileća nije jedina.

"Bileća nije jedina sredina gdje dalekovodi prolaze kroz stambena naselja. Naročito je to izraženo u velikim gradovma, gde je naprosto nemoguće proći do trafostanice, a da se ne prođe kroz naselje. Izmeštanje dalekovoda je moguće uz zahtev, ali u tom slučaju sve troškove izmeštanja snosi korisnik, što bi u ovom slučaju bila ili Opština Bileća ili sami građani, a što je za njih to sigurno preskupo", poručuju iz Elektroprenosa BiH.

A sredstva za investicije Elektroprenosa BIH su u blokadi, a za sve je kriva BH politika. Zbog neformiranja savjeta ministara mnogi trepe. Baš zato ni strahu ovih Bilećana ne vidi se kraj. Elektroprenos, jedina zajednička kompanija Srpske i FBiH, u blokadi je skoro 17 mjeseci, jer se u Federaciji ne mogu dogovoriti oko imenovanja novog menadžmenta, jer je starom istekao mandat.

Jedini problem je da li će direktor tog preduzeća biti Hrvat ili Bošnjak, i zbog toga je preduzeće u blokadi. U ovom momentu blizu 200 miliona KM je zarobljeno u tom preduzeću, od čega 45 odsto pripada Srpskoj, izjavio je nedavno predsjednik Vlade RS Radovan Višković.