Mitropolit Hrizostom: Vjerovati u Boga, ali poštovati i epidemiološke mjere

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski i čuvar patrijaršijskog trona Hrizostom poručio je vjernicima da u vrijeme epidemije virusa korona treba, prije svega, da imaju vjeru i nadu u Gospoda, ali i da poštuju epidemiološke mjere koje vlast i država propisuju budući da je bolest koja prijeti nepredvidiva.

- Neka svako dobro razmisli o ovom problemu i posluša savjete Crkve, ali i epidemioloških vlasti koje su propisale kako da se ponašamo - poručio je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit je preporučio svima da preduzmu potrebne mjere i odgovornost za vlastito, ali i za zdravlje drugih ljudi.

- Možda smo bili malo slobodniji nego što smo trebali u tom odnosu sa virusom korona, zato smo, nažalost, platili tu veliku cijenu da smo izgubili poglavara, izgubili smo mitropolita Amfilohija, vladiku Milutina - rekao je mitropolit Hrizostom za TV Hram.

Kada je riječ o izboru novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve na izbornom saboru 18. februara, mitropolit Hrizostom je naveo da se ne može unaprijed govoriti šta će biti, ali da se treba moliti Bogu da bude izabran patrijarh koji će služiti jedinstvu Crkve i jedinstvu srpskog naroda.

Mitropolit Hrizostom je poželio ponovo vjernicima srećan Božić, koji je, prije svega, praznik porodice, koja predstavlja crkvu u malom.

Prema njegovim riječima, rođenje Gospoda Isusa Hrista cijelom čovječanstvu donosi spasenje, ne samo svakog čovjeka, nego i sve tvorevine Božje, a svako ko vjeruje u to je na putu spasenja.

- Da budemo hrabri i odlučni u borbi za dobro ovog svijeta, za život, da pobijedimo sva iskušenja. Sami sa sobom to ne možemo, ali sa Bogom možemo - rekao je čuvar patrijaršijskog trona.

Mitropolit je naglasio da su u današnje vrijeme potrebni mir i jedinstvo.

- Hristos se rodio i rađa se, On donosi mir i daje ga svima, zato se pozdravljamo tako - Mir Božiji, Hristos se rodi. Možda smo mi Srbi najviše od svih pravoslavnih naroda to iskristalisali da bude povezano sa mirom Božijim i jedinstvom sa Bogom ovim pozdravom. To je harmoničan pozdrav. To je suština jedinstva sa Bogom u Hristu - rekao je mitropolit Hrizostom.