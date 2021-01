Mitropolit Hrizostom podržao vakcinaciju

Mitropolit dabrobosnaki i čuvar patrijarškog trona SPC Hrizostom rekao je da bi se vakcinisao protiv virusa korona, ukazujući da je veliki zagovornik vakcinacije i imunizacije, kao i da je SPC potcijenila opasnost novog virusa.

"Korona virus nas je naučio da moramo ozbiljnije shvatati iskušenja i ponašati se u skladu sa njima, jer dok je u Evropi ili Kanadi bilo dozvoljeno da samo šestoro ili desetoro vernika uđe u crkvu, kod nas je bilo na desetine i stotine ljudi, ali to je naš mentalitet i opet smo dobro prošli kako smo mogli. U tom smislu, koliko sutra bih, ukoliko bi me pozvali, prihvatio da primim vakcinu", rekao je u intervjuu za Nova.rs mitropolit Hrizostom.

Kaže da uopšte nije lako izgubiti "glavu porodice", te da je smrt patrijarha Irineja od virusa korona za ljude u njegovoj okolini bila veliko iznenađenje, jer on je bio u veoma dobroj kondiciji, iako je, kada se govori o virusu korona, spadao u rizičnu grupu ljudi.

"Kad se to desilo, mi smo morali da pokažemo spremnost. Zato se Sinod odmah sastao i preuzeli smo upravljanje Crkvom. Po zakonima i Ustavu Crkve, ja sam kao najstariji mitropolit preuzeo vođenje Sinoda i postao mjestobjustitelj patrijaraškog trona do izbora novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Nije lako voditi Crkvu, to je istina”, napomenuo je Hrizostom.

Potvrđuje da je SPC pogriješila u odnosu prema virusu korona koji je potcijenila i nije shvatala njegovu opasnost.

"Nismo shvatili šta korona nosi sa sobom i da je reč o ubica virusu, koji nam je ubio poglavara, mitropolita Amfilohija, vladiku Milutina i desetine sveštenika, monaha i monahinja. Možda je sve to što se dogodilo bila cena našeg nepoštovanja propisa koje su odredile epidemiološke službe'', rekao je.

Sada, kako je naveo, treba "svima da poručimo da se ne plaše i da imaju povjerenja u naš zdravstveni sistem”.

"Oni sigurno prate kvalitet vakcina i zdravstveno stanje onih koji se vakcinišu, ukoliko, ne daj Bože, imaju neku alergiju. U pitanju su alergijske reakcije koje su uvek moguće'', istakao je Hrizostom.

On je dodao da veruje institucijama koje tvrde da su vakcine do 95 odsto sigurne, a neke čak i više, tako da, kako je naveo, nije važno čija je vakcina, već da je ona dobra i da nam omogući imunitet protiv opasnog virusa koji se ponovo vraća kroz novi soj.

Osvrćući se na predstojeći izbor novog patrijarha on je ukazao da crkva daje ljudima priliku da glasaju za kandidate.

"To je taj dobar, apostolski način izbora. Novi patrijarh mora biti spreman da bude dobar svedok Božji i da bude veliki duhovnik, mudar, taktičan, vešt i hrabar. Biti pastir i predvodnik uopšte nije lako, posebno kad su prisutna iskušenja poput ovog trenutnog u vidu korona virusa”, napomenuo je Hrizostom.

Novog premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića, Hrizostom vidi kao potencijalni inspiraciju svim mladim ljudima u Crnoj Gori, a smatra i da su ministri veoma dobri i da je u Crnoj Gori zavladala drugačija kultura razgovora.

"Primjećujem i da je argumentacija koja se iznosi potpuno uravnotežena, odnosno da nije euforična i nasilna. Ne ide se više 'utuk na utuk', već ljudi koriste adekvatna obrazloženja, što je dobra poruka i primer i za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu”, rekao je mitropolit dabrobosanski.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, on je naveo da je Srbija kao država u takvoj situaciji da možda ne može fizički da kontroliše taj prostor, jer je otet od nje, ali