Mitropolit Hrizostom: Ne klonite duhom - radost života je pred nama

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom pozvao je u Božićno-novogodišnjoj poruci sve ljude da ne klonu duhom u teškim uslovima i neprilikama pandemije kovid 19, te tuge i žalosti zbog svega što ih je snašlo u prošloj godini.

"Nova radost života i življenja uvijek su pred nama. I onda kada su nam tijela slaba - neka nam srca budu čila i jaka. Neka duh vjere i nade u krajnju pobjedu dobra bude u nama. Ne prihvatajmo okove straha na sebe. Odbacimo to i budimo slobodni! U to ime želim vam srećan Božić i srećnu Novu godinu", poručio je mitropolit dabrobosanski.

On je napomenuo da je Božić praznik rađanja novog života, jedinog novog pod suncem nebeskim.

"Taj novi život je sam Isus Hristos. I prije i poslije Hristovog rođenja u Vitlejemu judejskom rađali su se i rađaju se djeca, ali je samo rođenje Gospoda Isusa Hrista u Vitlejemu judejskom prije više od 2.000 godina posebno i jedinstveno po tome što je rođen Bogomladenac, odnosno ovaploćeni Sin Božiji", rekao je mitropolit Hrizostom.

Njegovo rođenje, podsjetio je mitropolit, postalo je graničnikom vremena - prije i poslije Hrista, Starog i Novog zavjeta, stare i nove vremenske ere.

"Tajna njegovog rođenja je u njemu samom i u onome što on svojim rođenjem donosi. On je spasitelj svijeta. On je Emanuil, a što u prevodu znači - s nama je Bog. Bog se do te mjere unizi i postade čovjek, da bi čovjeka stvorenog po slici i prilici Logosa, Sina Božijeg, drugog lica Presvete Trojice uzvisio i vratio u njegovu prvobitnu slavu", istakao je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit Hrizostom je ukazao da, ako ljudi to razumiju, onda će razumjeti veličinu i značaj ovog velikog praznika, njegove posebnosti i radosti.

"Onda se radujemo i veselimo jer je među nama sam Bog spasitelj i iskupitelj svijeta. Suština Božića je da nam se rodi Spasitelj i da je on dijete Isus Hristos u pećini vitlejemskoj, povijen i položen u jasle", rekao je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit Hrizostom je u Božićnoj poruci pozvao ljude da ustanu i budu spremni da prime Bogomladenca Hrista u srca, u živote i da on bude "srce našeg srca, život našeg života".

"Rađa nam se spasitelj svih, ali ne više u pećini i u Vitlejemu, već u srcima našim. Zato, pripremite srca vaša i duše vaše da primite u njih onoga koji dolazi, onoga koji jeste, onoga koji spasava", navedeno je u Božićnoj poruci mitropolita Hrizostoma.

On je naglasio da je ljudima danas, više nego ikada, potreban izbavitelj od svih ovih zala i navolja i zamki.

"Gle, 20. i ovaj 21. vijek, u kom jesmo, jesu vijekovi velikih nauka i tehnologija. Gledali smo čovjeka na Mjesecu i u svemiru i nadali se da je čovječanstvo kroz naučna dostignuća došlo do svih znanja i otkrića. I gle, odjedanput, svijet velike nauke i tehnologije zanijemi pred jednim nevidljivim virusom i obavijesti nas da nema lijeka za novo-stari virus. I desi se tragedija neslućenih i neviđenih razmjera, tragedija koja je prevazišla sve prethodne u istoriji", naveo je mitropolit Hrizostom.

On je istakao da se danas može reći - koliko su odgovorni oni koji su osmislili virus korona i pustili ga u životni prostor još su više odgovorni oni koji su ovoliko vremena zadržavali vakcinu.

"I gle, poslije toliko muka i patnji, poslije toliko smrti i beznađa, sada slušamo i čitamo kako stižu vakcine sa svih strana", rekao je mitropolit Hrizostom.

On je ukazao da je čovječanstvo palo na pitanju čovječnosti i humanizma, te pozvao naučnike da kažu i posvjedoče svu istinu o virusu korona i o svemu što se desilo svijetu i čovječanstvu.

"Neka se istinom opravdaju", rekao je mitropolit dabrobosanski.

On je pozvao ljude da pokažu svoju ljubav prema bližnjima i daljnjima, prema svima i svakome.

"Vidimo svuda oko nas ljude kojema je potrebno pomoći. Pomozimo koliko možemo i ne odbacimo nikoga", zamolio je mitropolit Hrizostom.

Mitropolit Hrizostom je apelovao i na organe vlasti lokalne, kantonalne i entitetske da se okrenu ka svojim građanima, da ih vide i sistematski im pomognu kako je to organizovano i urađeno u socijalno uređenim društvima.

"Ne treba ništa novo da izmišljamo već sistemski uredimo naše društvo i učinimo naše narode ponosnim i dostojanstvenim, a građane srećnim i zadovoljnim", rekao je mitropolit Hrizostom.

Ovo je, naglasio je on, apel i molba i da se pomogne žrtvama zemljotresa, poplava i klizišta - ljudima i zajednicama koje prolaze kroz velika iskušenja i stradanja.