Mirko Stanetić novi član Komisije za lijekove

Mirko Stanetić novi je član Komisije za lijekove, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, umjesto Tijane Kovačević koja je podnijela ostavku dok se vodila borba o uvozu pojedinih lijekova iz Rusije za tržište BiH.

Stručni savjet agencije dao je saglasnost za imenovanje Mirka Stanetića za novog člana Komisije za lijekove, čime je obezbijeđena većina za donošenje odluke da pojedini ruski lijekovi mogu biti uvezeni na tržište BiH. Stanetića je predložilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Sigurno ću raditi u skladu sa propisima, pravilnicima i Zakonom, a u cilju potreba tržišta, odnosno pacijenata u BiH, kaže za ATV Mirko Stanetić.

"Mislim da ne treba da se bavimo tim otkud dolaze lijekovi već da brinemo o tome koliko su potrebni i da li su nabavljeni u skladu sa propisima i da li ispunjavaju uslove, koji moraju biti dokazani", kaže Stanetić.

Komisija za lijekove ima 15 članova, od kojih se sedam iz Federacije BiH protivi davanju dozvole za ruske lijekove, dok to podržava sedam iz Republike Srpske i jedan iz Brčko distrikta.

Konačna odluka o tome da li će ruski lijekovi na zahtjev jedne firme iz Bijeljine dobiti dozvolu za uvoz na tršište BiH trebalo bi da bude donesena na sjednici Komisije za lijekove koja je planirana za 19. februar. Iz Agencije za lijekove BiH, kratko su poručili da se kada je u pitanju rad Stručnog savjeta, obratimo predsjedavajucem Stručnog savjeta.

"Što se tice ruskih lijekova, postupak rješavanja zahtjeva za dobijanje dozvole za stavljanje u promet u BiH u toku", kažu iz Agencije za lijekove.

Ruski lijekovi su i do 30 odsto jeftiniji od lijekova evropskih proizvođača. Nema nijednog razloga da se ne nađu i na tržištu BiH. Poručio je ranije srpski član BH Predsjedništva Milorad Dodik. To što su protiv uvoza ruskih lijekova glasali članovi Komisije za lijekove iz Federacije BiH je, kaže , dokaz njihove neodgovornosti. Takve ili slične opstrukcije u uvođenju ruskih lijekova na BH tržište su, kaže Dodik, prisutne već tri godine.

"Već dvije-tri godine pokušava se to da se uradi i postoji opšta opstrukcija. Treba reći da kada smo upoređivali sa istom grupom lijekova koji dolaze iz Rusije, i oni koji doaze od evropskih proizvođača, da je to u pravi jeftinije od 25 do 30 odsto, što govori da bi značajne uštede uradili, ne samo mi u javnim računima, nego i sami pacijenti u pristupu aleternativi u tom pogledu", rekao je Dodik.

Iz Ministarstva zdravlja Srpske ranije su rekli da ruski lijekovi ispunjavaju sve kriterijume, i da će ministarstvo dati sve od sebe da se ti lijekovi nađu na domaćem tržištu. U Fondu zdravstva Srpske kažu da je za sve kriv jak lobi, i da je traženje dodatnog mišljenja eksperata, na koje se pozivaju pojedini članovi Komisije, samo izgovor.

Uvođenje ruskih lijekova, kojima je cijena niža od ostaih, bi, kažu u Fondu, snizilo cijene i drugih lijekova.