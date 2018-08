Mirjanić razgovarao sa privrednicima FOTO

Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpkse nalazi se u radnoj posjeti Teslići.

On je sa saradnicima obišao Šumskog gazdinstva Borja, gdje se direktor pohvalio da je do sada u ovoj godine ostvarili prihode od 400 hiljada i da vjeruje, da ako nastave ovim tempom do kraja godine prihod biti 800 hiljada do milion Maraka.

Mirjanić se sastao se i sa dirrktorom preduzeća Nova Borja koji je predočio ministru problem sa kojim se preduzece susreće. Kaže da im fali kvalitetnih drvnih sortimenata za proizvodnju te da bi bilo dobro kada bi mogli da pribavljaju i od ostalih šumskih gazdinstava. Kaže i da nakon današnjeg sastanka s Mirjanićem vjeruje da će taj problem biti rješen.

U toku je sastanak sa direktorom preduzeće "Destilacija" Teslić Novom Škrebićem.

Zajedno sa Mirjanićem u posjeti Tesliću boravi i generalni direktor "Šuma Republike Srpske" Risto Marić.