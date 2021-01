Jedan od najpoznatijih svjetskih neurokardiologa i predsjednik Udruženja za neurokardiologiju Srbije Branislav Milovanović govorio je za ATV o posljedicama koje virus korona ostavlja na autonomni nervni sistem.

"Posljedice su vrlo ozbiljne, zato što se po nekim podacima od 33 do 50 odsto slučajeva, skoro svaka druga osoba, javljaju promjene na tom autonomnom sistemu koji je softver našeg organizma. To je nervni sistem koji upravlja radom svih organa i mi smo prvi put u svijetu uradili studiju u UKC-u Srpske, moj tim i ja, i doktor Đajić koji je bio inicijator te studije. Radili smo 120 pacijenata, prvih 15 dana po pojavi korone i ekspresno smo publikovali te rezultate i sad je to na nekin načih hit u svijetu, svi su čuli za to", kaže doktor Milovanović i dodaje:

"Radili smo analizu signala korištenjem vještačke inteligencije i inženjere i otkrili smo da su oštećenja veća nego kod infarkta".

"Od 33 do 50 odsto slučajeva nastaju oštećenja autonomnog nervnog sistema, a to je bitno jer može da dođe do pojave iznenadne srčane smrti, oštećenja kardiovaskularnog sistema i svih sistema. Dolazi do pojave jedne bolesti koja se naziva, "postvirusni sindrom umora". Neko to zove produženi covid, ali to je ustvari bolest koji je prepoznala SZO i dala šifru prošle godine i koja je u rangu onkoloških bolesti i HIV-a. Vrlo je bitno da je uradi testiranje autonomnog nervnog sistema jer se tu jedino vide promjene".

"Kod pacijenata koji su imali hipertenziju u 57 odsto slučajeva, došlo je do pojave ortostatske hipertenzije, znači oni kada ustanu dolazi im do naglog pada pritiska. Kod dijatebičara 48 odsto, svaka druga osoba, a to su ozbiljne komplikacije. Dolazi do oštećenja barorefleksa koji regulišu pritisak, kaže doktor Milovanović za ATV.

On kaže da će rad koji su napravili biti objavljen u više časopisa.

"Pozvani smo da na Svjetskom kongresu invazivne kardiologije na posebnoj sesiji predstavimo naše rezultate", kaže Milovanović.