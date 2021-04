Milorad Dodik za ATV: Bio je jedan ključni momenat u mojoj borbi sa koronom

Fali mi slobodnog vremena i druženja sa unucima, a bio je jedan ključni momenat u mojoj borbi sa koronom, rekao je u emisiji 'Nedjeljni razgovor' Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a.

"Moram da prizam da mi je malo slobodnog vremena. Osjećao sam se veoma dobro kondiciono prije pandemije i evo ja već tri mjeseca ne mogu da vratim ni 50 odsto svoje prethodne kondicije, bez obzira što ja sam pokušavam i vježbam, ali naprasto to ne može. Vjerujem da će se to vratiti. Za pandemiju mi je jedan događaj bio, pet dana nisam mogao ništa da jedem ni da popijem i na kraju ljekari su već počeli da se boje. Počeli su pritisci na mene "Uzmi, moraš", a ja ne mogu. Onda sam jednu noć, jer je preporučeno da spavate na stomaku i imamo sam svu tu "skalameriju" oko sebe, imao sam i masku na sebi i sve one uređaje koji mjere plus... I meni je bila ideja, nemoj da zoveš nikoga od doktora, i oko 1-2 sata noći, takav nagon gladi da sam ja to naprosto sve razmontirao i skinuo i našao nešto hrane i to je bio ključni momentat vraćanja, jer da sam još dva- tri dana bio bez hrane pitanje je kako bi sve bilo", priča Dodik za ATV.

On kaže da je porodica jedina prava vrijednost i bogatstvo.

"Moja djeca su odrasla bez mene, ali ono je sa čim se ja ponosim da su postali dobri ljudi. Šestoro unučadi je ogromno bogatstvo, ali to je realno jedina prava priča, sve bude i prođe. Mogao sam se baviti privatnim poslovima i sigurno bi mogao napraviti mnogo više i nemam namjeru da se pravdam i da se skrivam. Ja sam i prije ovih funkcija imao preduzeće i radio poslove koji su bili daleko veći i sve što imam je iz tog vremena, kao refleks tog vremena. Neću da sebe reklamiram, ali kada radite 10-15 sati dnevno u bilo čemu što radim je iscrpilo. Volim da odem u svoje društvo u klub svoj košarkaški, tako gdje su ljudi iz mog nekog vremena. U tom društvu se najbolje osjećam, nema politike, samo naši događaji iz mladosti...

Fali mi druženje sa unucima, godine ide, pogotovo kada radite ovako dinamičan posao", kaže Dodik.

Dodik se osvrnuo i na političku situaciju u Srpskoj.

"Oni koji vode kampanje i ostali, su očigledno shavtili da u SNSD-u, pa i u Srpskoj postoje neki autoriteti i u političkoj borbi ako želite da nekog pobijedite onda se ruše ti autoriteti. Nema šta nije za mene vezano u posljednih 10-15 godina, šta sam sve prošao od sudskih procesa, prigovora i lažima koje više niko nikad ne pominje. Sjetite se samo one lažne priče oko ikone i histerije, koja je bila regionalna, niko to više ne pominje. Kad sam išao u Tužilaštvo kažu da sam pozvan kao svjedok, a ne kao okrivljeni", kaže lider SNSD-a i dodaje:

"Sad se okupljanu neki i kažu mi ćemo pobijediti, šta je normalno da neko iz opozicije misli da je pobijetiti. Tako su mislili sve ove godine, to se možda nekada i desi ali ne sada, na ovim izborima koji dolaze. Izborima treba da se bavimo kroz zrelo društvo. Opozicija je već podijelila mjesta, već znaju ko je predsjednik i ministar. A uvijek je problem kada nešto dijelite, a pogotovo kada je nešto imaginarno. Treba da prvo pobjede. Ne bi se ja bavio njima, izbori su bili u novembru i tom pogledu imate podatke o svemu, oni su to zaboravili jer su izbguili".

Pogledajte kompletno gostovanje Milorada Dodika u emisiji "Nedjeljni razgovor".