Mijanović: Četvrti put oskrnavljen spomenik ubijenim Srbima

Spomenik na Glođanskom brdu kod Zvornika izgrađen u znak sjećanja na stradanje 126 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila koje su ubili pripadnici takozvane Armije BiH 6. novembra 1992. godine, oskrnavljen je četvrti put.

Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida grada Zvornika Dragislav Mijanović osudio je ovaj vandalski čin, poručivši da oni koji ruše ili oštećuju spomenike podignute u znak sjećanja na mrtve ne mogu se nikako nazvati ljudima, bez obzira kojoj naciji ili vjeri pripadaju.

"Došli smo na mjesto stradanja prije izvjesnog vremena u namjeri da vidimo da li se može dograditi dodatni dio postojećem spomenku i primjetili da je oštećen metkom ili nekim drugim čvrstim predmetom, što će utvrditi istraga", rekao je novinarima Mijanović.

On je upitao - kakvi su to "nacionalisti kojima smeta beton sa pločom na kojoj je napisano `U pomen stradalim pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su na mučki način ubijeni na Glođanskom brdu 6. novembra 1992. godine`?".

"To je savršen znak niskosti onih koji su oštetili spomenik. To je znak stanovnika ovih mjesnih zajednica koji žive u blizini. To je njihovo lice, to je njihov obraz", rekao je Mijanović, podsjetivši da u naselju Kamenica, u blizini Glođanskog brda, žive Bošnjaci.

On je dodao da ne osuđuje nikoga unaprijed, ali može da sumnja u svakoga jer je spomenik, kada je prvi put postavljen, razbijen u hiljadu komada, odnosno sravnjen sa zemljom, kao da nije ni postojao.

"Iza toga se krije iskonska mržnja", rekao je Mijanović i naglasio da je spomenik, koji je na istom mjestu postavljen drugi i treći put, doživio istu sudbinu kao da su rušitelji u svom rušilačkom nagonu željeli da zatru svaki trag zločina koji je počinjen na ovom mjestu.

Mijanović je rekao da je spomenik ponovo postavljen prije četiri godine i da je bio netaknut sve do nedavno, kada je ponovo oštećen.

On je podsjetio da su poubijani i nestali borci na Glođanskom brdu bili pripadnici Zvorničke i Šekovačke brigade Vojske Republike Srpske.

Na Glođanskom brdu danas je parastosom i polaganjem vijenaca obilježeno 27 godina od stradanja 126 boraca Vojske Republike Srpske i civila, koje su 6. novembra 1992. godine na svirep način ubili pripadnici takozvane Armije BiH.

Parastos je, uz sasluženje sveštenstva, služio Njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski Fotije.

Obilježavanju stradanja 126 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila prisustvovali su porodice ubijenih boraca, izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević, savjetnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske general Milan Torbica, predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Veljko Lazić i drugi.