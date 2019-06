Migrantska kriza eskalirala, stalna opasnost od novih incidenata

Tuče migranata, na desetine povrijeđenih i uhapšenih, deportacije, brutalno nasilje na ulicama, sinoćnji napad na djevojku u Bihaću - scene su koje svakodnevno doživljavaju stanovnici Unsko-sanskog kantona. Svake noći oko 150 migranata vozom dođe na to područje. U prihvatnim centrima više nema mjesta za njihov smještaj, a novi centar trebalo bi da bude izgrađen na novoj lokaciji na Vučijaku.

U privremenim migrantskim centrima biće uveden kućni red, da bi se regulisalo kretanje migranata u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši. Plan je da se grupa migranata, koji nemaju smještaj, izmjeste na novu lokaciju na Vučijaku. Migrantska kriza tamo je odavno eskalirala, a koliko je zabrinjavajuća govori i činjenica da u MUP-u USK svakog trenutka očekuju incidente.

"Veliki broj lica koja se nalaze trenutno u kantonu bez adekvatnog smještaja, uvijek postoji opasnost zbog mogućeg izbijanja incidenata. Mi smo incidente imali i ranije. Nekoliko dana su eskalirali, trenutno je mirno, ali kažem, latentna opasnost uvijek psotoji," rekao je Ale Šiljdedić, portparol MUP-a UKS-a.

Na području USK-a trenutno boravi više od 6.000 migranata, iako je maksimalno njih 3.200, po dogovoru, moglo da bude smješteno. I to nije problem koji se desio juče, nego prije nekoliko godina, kaže delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić. Sumnja da će se uskoro i riješiti pitanje smještaja na novoj lokaciji jer, kako kaže, Ministarstvo bezbjednosti, ali ni Savjet ministara u tehničkom mandatu, nemaju rješenje za migrantsku krizu.

"Ministarstvo bezbjednosti i Savjet ministara nisu do sada predložili kvalitetan način rješavanja tog problema. I ovo je samo ad hoc rješenje, da prestane priča i da se pokaže kako Savjet ministara nešto na tom planu radi. Očito da ljudi koji su trenutno u Savjetu ministara, naročito u Ministarstvu bezbjednosti, nisu u stanju da na dobar način i na zadovoljenje svih građana riješe ovaj problm i možemo očekivati samo da svakodnevno taj problem eskalira," kaže Majkićeva.

Ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić danas poručuje da migrantska kriza nije eskalirala. Iako se vlasti USK-a bore sa sve većim prilivom migranata, Mektić poručuje - BiH nema drastičnih problema sa migrantskom krizom.

"Za čitavu 2018. godinu u BiH je ukupno registrovano 23.000 migranata. Ako uzmeo prvih šest mjeseci, ta cifra je ispod 10.000 migranata. Ako se to nastavi ovom dinamikom, dakle, to je opet negdje procjena do 23.000 migranata, što je na nivou 2018. godine," rekao je Mekić.

MUP USK tražiće i od svih policijskih agencija u BiH i Federaciji da vrše kontrole na svojim područjima i spriječe dolazak migranata na područje USK. Da bi se kretanje migranata u USK-u kontrolisalo biće angažovan veći broj policajaca tog kantona, a nije isključena ni saradnja sa drugim policijskim agencijama.