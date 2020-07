Migranti sve veći problem u Unsko-sanskom kantonu

Svakodnevna slika na magistrali kod Bosanskog Petrovca. Sve je više migranata koji se, u grupama, kreću prema Bihaću. Usput se ne libe da provale u pokoju kuću, šupu, kradu, čak i automobile. Mještani sela na migrantskoj ruti strahuju i kažu da migrantima ne mogu vjerovati.



"Ne znaš im ništa, prolaze tuda, ćute, gledaju, kako će postupiti - ne zna se. Najviše se bojimo nasilja, provala, tuče pošto su svi vojno sposobni", rekao je Zdravko Atlagić, Vrtoče.

Ko zna ko su i odakle, kažu u Udruženju Povratnici. Ljudi ih zovu i prijavljuju da migrante viđaju u dvorištima, šupama. "Ne čudi da se boje", kaže za ATV Nemanja Davidović. A ne čudi ni da se takve stvari dešavaju s obzirom na to da migranti svakodnevno izlaze iz kampa u srpskom selu Lipa koji je zamišljen kao rješenje, a na kraju ispao problem.

"Lipa je poluotvoreni kamp u kome migranti prespavaju, nahrane se i odatle odlaze da pokušaju preći u EU. Kad ih hrvatska policijai opet isto vrati u BiH onda opet dođu u Lipu, odmore i opst isto. Tako i migrant koji je u Laktašima pucao na policiju Republike Srpske, u Lipi je bio i otišao da uradi to što je uradio. Rješenje za Lipu nije jednostavno i mislim da je to vrzino kolo tek počelo da se igra", istakao je Nemanja Davidović, predsjednik Udruženja Povratnici.

Igraće se, izgleda, još dugo s obzirom na to da mnogi sliježu ramenima kada su migranti u pitanju. Rješenja nema ni na vidiku. Zato se itekako park u centru Bihaća koji pun migranata. Uz sve probleme koje je donio virus, gradske vlasti pokušavaju da se izbore i sa povećanim prilivom ilegalaca. Sa nivoa BiH nema pomoći, na lokanom su nemoćni.

"Evidentno je da to ne funkcioniše kako treba. Ja sam tigar od papira, gradonačelnik nema ovlašćenja, policija je kantonalna. Zašto se ne hapsi neko ko je ovdje u nelegalnom statusu i kako može doći od Sarajeva ili Zvornika do Bihaća, da ga niko ne uhapsi.. To su stara pitanja i koliko god bila stara nema na njih odgovora", naglasio je Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Migranti su konstantna opasnost, poručuju iz Bihaća. Ne znaju kako se s tim problemom izboriti ali znaju da ih je sve više. Kao što znaju da su, kako kažu, prepušteni sami sebi.