Migranti iz Bihaća stigli u prihvatni centar "Ušivak" kod Hadžića

Grupa od stotinjak migranata, koji su jutros krenuli autobusima iz Unsko-sanskog kantona prema Sarajevu, stigla je u prihvatni centar "Ušivak" kod Hadžića.

Akciju premještanja migranata zajednički su sproveli Vlada Unsko-sanskog kantona, Služba za poslove sa strancima i Međunarodna organizacija za migracije u BiH. Riječ je o osobama za koje nema dovoljno smještajnih kapaciteta u Krajini.

"MUP Kantona Sarajevo preuzeo je migrante kada su stigli na područje Kantona i dopratio ih do privremenog smještaja gdje su ih potom preuzeli odgovorni iz Službe za poslova sa strancima", rekla je za portal Kliks portparol MUP-a Kantona Sarajevo Suvada Kuldija.

Ovo premještanje migranta rezultat je posljednjih razgovora i posjete premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića Sarajevu i zajedničkog dogovora sa predstavnicima vlasti na nivou BiH.

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić rekao je da je ovaj premještaj dogovoren na nivou Operativnog štaba za pitanje migracija pri Savjetu ministara.

Muris Selimović, koordinator prihvatnog centra "Ušivak" i predstavnik Službe za poslove sa strancima, istakao je da je ovaj centar svojim kapacitetom mogao primiti 100 ljudi i ne više od toga.

On je rekao da su to ljudi raznih kategorija, odnosno da ima maloljetnika bez pratnje i tražilaca azila, te da niko nije problematičan i da nema osoba kriminogenog karaktera, kako je to u medijima isticano.

Opština Hadžići je ranije izrazila protest zbog načina na koji se rješava migrantska kriza u BiH od početka do danas istakavši da je izostalo plansko i efikasno rješenje ovog problema.