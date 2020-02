Meteorolozi najavljuju temperaturni šok za sljedeću nedjelju, biće i do +20

U Srbiji će sutra biti oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom, slabom kišom, u brdsko-planinskim predjelima slabim snijegom.

Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 0 do 5 C, najviša dnevna od 8 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Budući da nas je iznenadila natprosječno topla zima, a snijega u pojedinim djelovima Srbije gotovo da nije ni bilo, postavlja se pitanje da li ćemo do kraja februara osjetiti bar malo zimske idile.

Kako najavljuju meteorolozi, toplo vrijeme i natprosječno visoke temperature za ovo doba godine, nastaviće se i narednih dana, pa se tako početkom sljedeće nedjelje očekuje i +20, najavljuje sajt weather2umbrella.