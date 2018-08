Meteoalarm: Oprez zbog visokih temperatura i grmljavine

Na području BiH na snazi su upozorenja zbog vremenski prilika. Područje BiH danas je pod žutim meteoalarmom Zbog najavljenih visokih temperatura.

Sutra je na snazi narandžasti meteoalarm i to za područje Mostara, gdje su najavljene ekstremno visoke temperature vazduha. Prema poognozama maksimalna temperatura vazduha biće između 35 i 38°C.

Ostatak BiH je pod žutim upozorenjem, kako zbog visokih temperatuta vazduha tako i zbog najavljene grmljavine.

Žutim su zbog najavljenih visokih temperatura obojena područja Banjaluke, Bihaća, Foče, Livna, Prijedora, Sarajeva, Trebinja, Tuzle i Višegrada.

Dodatno je zbog najavljene grmljavine izdato upozorenje za područja Banjaluke, Bihaća, Livna i Sarajeva.

Meteorolozi za sutra najavljuju jutru sunčano i toplo, na zapadu umjereno oblačno vrijeme. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla.

Tokom dana biće pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malo oblaka. Popodne na jugozapadu, a zatim i na jugoistoku razvoj oblaka koji će samo ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od 14°C do 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32°C do 37°C, u višim predelima od 27°C.