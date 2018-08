Meteoalarm i dalje upaljen: Oprez zbog visokih temperatura i grmljavine

Na području BiH na snazi su upozorenja zbog vremenski prilika.

Za područje Mostara na snazi je narandžasti meteoalarm. Najavljene su temperature vazduha između 35 i 38°C.

Ostatak BiH je pod žutim upozorenjem, kako zbog visokih temperatura vazduha tako i zbog najavljene grmljavine.

Žutim su zbog najavljenih visokih temperatura obojena područja Banjaluke, Bihaća, Foče, Livna, Prijedora, Sarajeva, Trebinja, Tuzle i Višegrada.

Dodatno je zbog najavljene grmljavine izdato upozorenje za područja Banjaluke, Bihaća, Livna i Sarajeva.

Na području BiH i sutra je gotovo identična situacija.

Večina teritorije je obojena žutim, a područje Mostara narandžastim zbog najavljene visoke temperature vazduha.

Na području Banjaluke i Livna na snazi je upozorenje zbog visokih temperatura, ali i grmljavine. Ostala područja su pod žutim meteoalarmom , jer se očekuju visoke temperature vazduha.

Prognoza vremena za naredna tri dana

Meteorolozi u RS i BiH najavljuju ujutru sunčano i toplo, na zapadu umjereno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malo oblaka. Popodne na jugozapadu, a zatim i na jugoistoku razvoj oblaka koji će samo ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od 14°C do 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32°C do 37°C, u višim predelima od 27°C.

U petak se, prema prognozama, nastavlja veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme. Popodne samo ponedgje na planinama lokalni pljuskovi. Uveče i tokom noći na sjeveru i zapadu naoblačenje uz češću pojavu pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32°C do 37°C, u višim predjelima od 27°C.

U subotu noći i rano ujutru na zapadu oblačnije uz povremenu kišu. Kiša brzo prestaje i tokom većeg dijela dana biće suvo vrijeme uz sunčane periode i malo niže i prijatnije temperature na zapadu i sjeveru. Na jugu i istoku ostaje toplije i sunčanije, pogotovo na jugu. Popodne su mogući kratkotrajni pljuskovi ponegdje na jugozapadu i jugu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27°C na zapadu do 33°C na istoku, na jugu do 37°C, a u višim predelima na zapadu od 23°C.

U nedelju meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i ponovo toplije vrijeme u svim predjelima. Popodne na jugozapadu razvoj oblaka koji će samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima donijeti kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29°C do 34°C, na jugu oko 36°C, u višim predjelima od 25°C.