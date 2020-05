Međunarodni praznik rada u sjeni koronavirusa

Koronavirus opustošio je izletišta i odmarališta i na međunarodni praznik rada. Puste su i ulice, jer nije bilo prvomajske protestne šetnje. Položaj radnika teži je nego ikada. Zbog situacije u vezi sa virusom korona, ugašena su i ugrožena brojna radna mjesta. U ovom trenutku na površinu više nego ikada izbijaju strah i zabrinutost za egzitenciju, kažu iz Sindikata Republike Srpske.

"Dočekujemo Prvi maj onako kako nikada dosada nismo dočekivali. Dakle, nema protestne šetnje, ljudi su u karantinima, kući, ograničeno je kretanje. U jednom strahu koji je jako opravdan strah da se sačuva zdravlje i jednako važan strah da se sačuva radno mjesto i plata, odnosno egzistencija", kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Lanac privrednog rasta i ekonomskog napretka države, počiva upravo na dobrom položaju i sigurnosti radnika u brojnim granama, počevši od industrije, poljoprivrede, uslužnih djelatnosti. Baš zbog toga, za oporavak u ovim teškim vremenima, Vlada i poslodavci treba da sačuvaju radna, kaže Mišićeva.

"Sada smo shvatili valjda svi da su oni najvažniji. Oni će oporaviti privredu RS, oni daju od sebe maksimum i danas u nemogućim uslovima radeći na svojim radnim mjestima, izlažući i sebe ovoj nepoznatoj epidemiji za koju lijeka kako kažu nema i čine sve da se očuva ekonomija, da se sačuva ono što je bitno za sve i to treba da prepoznaju i Vlada i poslodavci i kada sve ovo prođe da te radnike nagrade kako zaslužuju, jer oni su zamajac, oni su neko ko pokreće sve", kaže Mišić.

U tmurni prvomajski dan tračak vedrine su unijeli zvuci trube dobojskog Gradskog duvačkog orkestra. Oni su se pobrinuli da taj svečani dio prvomajskog uranka ne izostane, mada su svirali u praznom parku Narodnih heroja.

"Održavamo tradiciju od prije rata, držimo članove na okupu. Trenutno, kakva je situacija, eto, izašli smo i jutros iako je ovo vrijeme virusa", kaže Goran Mitrović, kapelnik gradskog duvačkog orkestra Doboj.

Za ovogodišnje prvomajske praznike u Srpskoj je na snazi produženi policijski čas, i to danas od 12 časova do subote u 5 časova, od subote u 12 do nedjelje u 5 i od nedjelje u 12 do ponedjeljka u 5 časova.