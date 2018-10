Međunarodni dan žena na selu obilježen u Vladi Srpske

Žene na selu itekako mogu da žive i zarađuju, a najbolji dokaz za to je Vesna Marić iz Saničana kod Prijedora. Na njenom imanju nema čega nema. Od stoke i živine, kaže, zarađuje dobru platu. Simbolično, na međunarodni dan žena na selu kaže da se nikada nije pokajala što je umjesto stalnog zaposlenja odabrala da živi i radi na svom seoskom imanju.

"Pa eto ja sam se opredijelila za stočarstvo, odnosno mljekarstvo. I moram vam reći da imam obezbijeđen plasman. Uz to se proda još po neki proizod koji je višak.. iz bašte, koje jaje.. I tako nađe se nešto pomalo, pekmeza, marmelade, soka. Ali osnovno zanimanje je stočarstvo i vrlo lijepo moje domaćinstvo živi od toga," kaže Marićeva.

Ženama sa sela danas su bila otvorena vrata i u Vladi Republike Srpske. Iz Ministarstva poljoprivrede dobile su obećanje da će u Banjaluci uskoro biti otvorena trgovina u kojoj će moći da prodaju svoje proizvode. To je najviše obradovalo žene iz udruženja "Previja" iz Ribnika, koje su svojim projama, pitama, štrudlama i drugim đakonijama privuke brojne posjetioce.

"To je nešto što će, znači ti njihovi proizvodi, postati prepoznatljivi. A sigurno će dobro doći i građanima Banjaluke i šire, gdje će moći nabaviti domaće, tradicionalno i sigurno po povoljnim cijenama, bez drugih nakupaca, prekupaca. Znači svako udruženje i zadruga će moći direktno svoje proizvode prodavati u tom prostoru," rekla je Drena Đukić, iz Udruženja "Previja".

Na izložbenim štandovima bilo je doslovno svega, od tradicionalne hrane, likera, rakija, pa do vezova i heklanja. Mara Stojisavljević doputovala je iz Petrovca, a na svom stolu jedina je izložila heklane vaze. Kaže, nešto malo drugačije, a opet tradicionalno.

"Ovo se hekla, i stave se četiri kašike šećera i polije se vodom. I to prokuva, i kad prokuva stavi se na flašu odgovarajuću. Stavi se i suši se i izvuče se i to je to," objašnjava Stojisavljevićeva.

Iz Ministrstva poljoprivrede kažu da su uvijek podržavali žene sa sela. Samo u prošloj godini za podsticaje su im dali preko milion i po maraka. Sljedeći korak je dugo čekana trgovina u centru Banjaluke, u kojoj će domaćice sa sela imati posebne uslove za prodaju svojih prozvoda.

"U tom pravcu ide i nastojanje ministarstva da takve proizvode posebnim pravilnikom izdvoji, kako bi ti proizvodi drugačijim standardima.. fitosanitarnim, veterinarskim, i kako bismo kroz taj olakšan put ženama sa sela omogućili da lakše dođu do kupca, do tržišta, pod manje strožijim uslovima," kaže gordana Rokvić, pomoćnik ministra poljoprivrede.

"Ali hoću da Vam kažem..pouzdano, da će u narednim danima i vremenu koje dolazi ove aktivnosti biti još više podržane i to će biti ono što je interes društva u cjelini," rekao je Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS.

Broj žena nosioca gazidanstava u proteklom periodu povećao se za 20 odsto, a tome su doprinijeli podsticaji Vlade Srpske, kažu iz resornog ministartsva. Pravilnikom o podsticajima, određeno je i da žene sa sela dobijaju pet odsto više povrata novca za kapitalna ulaganja.