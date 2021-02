Mamić: Jesam katolik, ali ljubim Porfirija svim srcem

Nekadašnji predsjednk zagrebačkog Dinama i vjerovatno najkotroverzniji sportski radnik na Balkanu, Zdravko Mamić, otkrio je da je jako dobar prijatelj sa novoizabranim patrijarhom srpskim - Porfirijem.

"Ja sam toliko oduševljen. Desilo se nešto predivno, gledao sam TV i gledao izvještaj sa inauguracije gdje mu državnici i velikodostojnici čestitaju, nije prošlo pola sata i mislio sam 'moram naći način da svom prijatelju Porfiriju Periću čestitam' kad mi je zazvonio telefon. On mi se javio na telefon. Zvao me Dule Savić koji je bio pored njega, bili su tu još neki zajednički prijatelji. Porfirije mi se javio i ja sam iskoristio priliku da mu čestitam. Rekao sam mu da sam dirnut da se u trenutku svog slavlja i svih obaveza sjetio mene. On mi je kraju rekao da će moliti za mene, a rekao je da zna gdje sam ja u Međugorju i da ja molim za njega" rekao je u intervjuu za banjalučku ELTA televiziju Mamić.

Tvorac Dinama imao je samo lijepe riječi za patrijarha Porfirija.

"To je jedna divna priča koja će obilježiti moj život sigurno, a možda i njegov. Sjećam se da sam ga u Zagrebu ugostio na stadionu, proveo ga kroz svlačionicu. Sjećam se kad smo na Cvjetnom trgu u Zagrebu uz tamburaše pjevali zajedničke pjesme. Vidim da je on više u sedam dana učinio za ljubav između srpskog i hrvatskog naroda, pa i svih naroda na ovih prostorima. Palac gore za Porfirija. On je i moj Porfirije i ja ga ljubim svim srcem, svim bićem i kad budem u prilici, bez obzira što sam katolik, neću se libiti da ga posjetim u Beogradu i odem na njegovo misno slavlje", istakao je Mamić.