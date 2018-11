Maloprodajna modna kuća traži prodajne savjetnike

Jedna od najvećih svjetskih maloprodajnih modnih kuća dolazi u BiH. Svoju prvu poslovnicu otvaraju upravo u Banjaluci. Do tada, u potrazi su za radnicima, i to njih 30 za pozicije - prodajni savjetnik. Na prvu bi se reklo, traže - trgovce, ali kako objašanjavaju u agenciji za posredovanje u zapošljavanju koja je za ovu kompaniju raspisala oglas, nije tako.

"Dakle, nije samo finesa u pitanju. To su zaista prodajni savjetnici koji se razlikuju od običnih trgovaca. To su ljudi koji su upoznati sa svim trendovima, što modnim, što na tržištu. Njima je u fokusu kupac, kupac je tu glavni. On kad uđe u jednu poslovnicu H&M on se osjeća, je li kao svoj na svome. To jesu prodajni savjetnici, ljudi koji će znati posavjetovati sve kupce," kaže Erna Saljević, PR menadžer agencije "Posao.ba".

Možda će se baš takvi naći među nekoliko hiljada trgovaca, krojača, tekstilnih tehničara, ali i inženjera tekstila i dizajnera tekstila, koji su zaključno sa septembrom, još bili neotkriveni talenti za prodaju u evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Uprkos odlasku mladih i neusklađenoj obrazovnoj politici, imamo kadar koji može odgovoriti zahtjevima velikih svjetskih kompanija, kažu u agenciji.

"Bitno je zaista da im je taj "majndset" definitivno, prilagođen jednoj internacionalnoj kompaniji, da znaju šta žele, da znaju biti dio jednog tima, uređenog sistema, to definitivno moramo naglasiti," kaže Saljevićeva.

Na oglas mogu da se prijave svi koji za sebe smatraju da imaju snažnu strast za radom u modnoj industriji, prirodno razumijevanje dobrog usluživanja kupaca, dobru organizaciju i sposobnost usklađivanja prioriteta na osnovu potreba u poslovanju brzog tempa. Ukoliko ste sebe vidite kao prodajnog savjetnika, oglas je otvoren do 29. novembra.