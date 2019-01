Malobrojni Srbi u Sarajevu dočekuju najveći hrišćanski praznik

Malobrojni Srbi u Sarajevu skromno dočekuju najradosniji hrišćanski praznik. Paljenjem svijeća i molitvom u Sabornom hramu obilježiće dane kada se okupljaju i drže zajedno. Obilježavanje Božića, po običaju, počeće jutarnjom molitvom u Sabornom harmu, nakon čega će radost Hristovog rođenja podijeliti u krugu porodice.

"Obilježavamo, odlazak u crkvu i kući sve ono što ide, supruga sprema česnicu, meso, kolače i to je to. Dočekamo to sa prijateljima u krugu porodice i tako svake godine," kaže Gordan Kutlača.

Srba u Sarajevu je sve manje. Ostali su uglavnom stariji koji su Božić proslavljali i u mnogo težim vremenima. Milica Koprivica kaže da je važno da na Božić nije sama.

"Ujutru će mi doći polaznik, imam porodični ručak, naveče će mi doći moje dobre komšije. Evo upravo me je komšinica dovela, jer nisam baš najbolje, pa je pošla samnom, da ne bi pala," rekla je Koprivica.

Tradicionalno, vjernici su prisustvovali osvećenju badnjaka u sabornoj crkvi, a osvećenje i nalaganje badnjaka organizovano je i u staroj crkvi na Baščaršiji, jedinom mjestu u Sarajevu gdje se pali Badnjak na otvorenom. Božić se proslavlja gdje god da se nalazi srpski narod, poručuje starješina Sabornog hrama.

"Narod svoju ljubav prema Gospodu i crkvi izražava svojom otvorenošću, svojim srcem. Dakle, običaji koje nosi sa sobom, oni su praktično isti i ovdje i širom BiH i uopšte tamo gdje se nalazi srpski narod," rekao je Vladimir Stupar, starješina Sabornog hrama u Sarajevu.

U sabornoj crkvi će, kao i prethodnih godina, biti služena božićna liturgija koju će ove godine predvoditi mitropolit dabrobosanski Hrizostom.