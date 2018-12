Mališanima podjeljeno hiljadu paketića

Božićni darovi stići će i u ruke djece u bihaćko-petrovačkoj eparhiji. Čak hiljadu paketića je spremno za mališane. Ovdje je narod mnogo trpio u prošlosti, trpi i sada, kaže poslanik Nikola Špirić koji je, u saradnji sa nekoliko privatnih kompanija iz Srpske, odlučio da najmlađima uljepša praznike.

“Moje zadovoljstvo je danas veliko zato što ovdje žive ljudi koji su se vratili na svoja zgarišta, oporavljaju se i mislim da svi mi koji živimo izvan ove Eparhije, jer je ovo najmalobrojnija eparhija, trebamo biti posvećeni razvoju ove Eparhije,” rekao je Nikola Špirić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Mnogo nam ovo znači, kaže episkop bihaćko-petrovački Sergije jer se, priča, najmlađi obraduju jednom osmijehu, a kamoli ovakvim darovima. Tvrdi, Krajišnici imaju treći Jerusalim, a to je njihova Krajina.

“Ovdje dok je god pravoslavne crkve, biće i naroda i to nama mnogo znači. Neko će reći to je jedna mala, mali znak pažnje, ali je taj jedan mali paketić, jedna čokolada djetetu znači sigurno mnogo, ali to sjećanje na to dijete mnogo, mnogo više znači,” kaže episkop Sergije.

U Eparhiji kažu, ovo nije prvi put da im Špirić pomaže. Najmlađe će da obraduju paketićima na Badnje veče. Na području Eparhije živi oko 30 hiljada Srba, od čega oko šest hiljada u Bosanskom Petrovcu.