Ispred Narodne Skupštine Republike Srpske danas slika koja šalje snažnu poruku. 30-ak mališana koji boluju od dijabetesa odradilo je čas fizičkog na improvizovanom terenu ispred Parlamenta.

Živjeti s ovom bolešću nije nimalo lako. A u Srpskoj oko 450 najmlađih živi s tim. Svaki dan sa sobom, pričaju, nosi novu borbu. Imali su šta da poruče i drugim ljudima, i onima mnogo starijim održali su lekciju.

“Treba da budeš srećan dok živiš, zato što mi se mučimo i trudimo da ostanemo na planeti Zemlji", kaže Tijana Šukalo, iz Banjaluke.

“Fizička aktivnost, prije svega, dobro utiče na život, bez obzira imali dijabetes ili ne. Fizička aktivnost treba da se preporuči svima. Ja se bavim fudbalom od svoje šeste godine i bilo je veoma potresno to što su mi rekli da ne mogu da nastavim da se bavim fudbalom, ali sada je sve u redu", priča Gligor Jeremić iz Istočnog Sarajeva.

Najmlađi su povodom obilježavanja dana borbe protiv dijabetesa došli u posjetu predsjedniku Parlamenta. Tu je palo i obećanje – institucije Srpske će pokloniti posebnu i dodatnu pažnju djeci oboljeloj od šećerne bolesti.

“Prvo zato što je riječ o djeci, a drugo zato što je to, dijabetes je nešto što se liječi u kontinuitetu, nema završetka toga posla i svih 24 sata o pacijentima treba da se brine", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS.

“Većina djece iz Republike Srpske kao novootkriveni dolaze u Klinički centar Banjaluka, mi do sada imamo 40 novootkrivenih i u bolnici Bijeljina četiri novootkrivena. Prema tome, do sada je to najveći broj za jednu godinu, a do kraja godine ima još vremena, nažalost, dijabetes se najčešće javlja u jesenjim i zimskim mjesecima", rekla je Gordana Bukara Radujković, pedijatar endokrinolog.

Podići svijest društva o šećernoj bolesti veoma je važno. Zato su danas u Banjaluci organizovani i preventivni pregledi. Stanovnici najvećeg grada Srpske kažu, ovakvi pregledi dobro dođu. Besplatni su, a i izbjegne se čekanje redovne kontrole, koje nekada zna potrajati i mjesecima.

“-Dobro nam dođe, svakako i pošto se puno čeka kontrole redovne.”

-To puno za nas znači, pogotovo za penzionere, a i uopšte za svakoga dođe. -Treba češće kontrolisati i naravno, preventiva, odmah manje se kasnije izdvaja za to.”

-Redovno se kontrolišem, dijabetičar sam i to je moja obaveza", kažu Banjalučani.

“Tihi ubica” je drugi naziv za ovu bolest. Broj oboljelih se iz godine u godinu u svijetu povećava. U Srpskoj je prijavljeno 62.800 dijabetičara.