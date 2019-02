Lukić: Očekujem da general Mladić bude oslobođen drugostepenom presudom

Branko Lukić, predsjednik tima odbrane generala Ratka Mladića, očekuje da srpski general bude oslobođen drugostepenom presudom, a da je za to dovoljno da Sudsko vijeće Mehanizma pogleda dokaze.



Lukić je ukazao na potrebu da se novoimenovano vijeće pozabavi dokazima, te dodao da očekuje da će se to dogoditi.

"Svi dokazi su na engleskom, a članovi prvostepenog veće, koji govore engleski jezik, nisu hteli da ih gledaju. Valjda će drugosteno veće, koje govori francuski, pogledati te dokaze. To je apsurd kao i svaki drugi u Hagu", ocijenio je Lukić za Televiziju "Pink".

Lukić je napomenuo da Mladićev tim brani generala isključivo istinom, na kojoj od početka sudskog procesa institra i bivši komandant Vojske Republike Srpske.

"On mi je rekao `ako nađeš negdje da sam kriv - ti moraš da me osudiš`. Moram da dokažem, ako je naredio da se neko ubije. Ako nađem da je on ubio nekoga, moram to da dokažem. Moj zadatak je da dokažem istinu kakva god da je bila", rekao je Lukić.

Generalov sin Darko Mladić rekao je da je drugostepena presuda najavljena za drugu polovinu 2020. godine, te da se porodica bori da je on to doživi budući da mu je narušeno zdravlje.

On je istakao da je jedino oslobađajuća presuda prava ako će vijeće suditi na osnovu dokaza i prema međunarodnom pravu.

"Oni nemaju nikakav dokaz o generalu ni da je naredio, ni da je nešto lično protivpravno uradio. Naprotiv ima masa dokaza o tome da se on trudio da spasi, ne samo svoj, nego i ostale narode u BiH što je do sada bilo nemoguće reći u javnosti, ali to je činjenica. General Mladić je spasavao ne samo srpski narod, već i muslimane i Hrvate, kada je to bio u prilici", rekao je Mladić.

On je podsjetio da je poslije prvostepene presude, sadržane na više hiljada stranica, odmah rekao da im ne bi trebalo toliko hiljada stranica da su imali pravi dokaz.

Govoreći o mogućnosti da general bude privremeno pušten na slobodu da bi posjetio grobove najmilijih, njegov sin kaže da se porodica nada i očekuje da će vijeće prihvatiti molbu, jer su ispunjeni svi uslovi i postoje garancije Srbije i Republike Srpske.

"On je tražio da bude na sahrani bliskog rođaka u rodnom selu Božanovići. Od tada smo taj zahtev podneli. Tužilac je odugovlačio sa žalbom i oni su odgovor dali na dan kada je bila Statusna konferencija (18. februar). Tako da je sad procedura da oni odgovore na naš odgovor na njihovu žalbu i onda će tek veće odlučivati, ali to bi trebalo da bude do kraja marta", objasnio je Darko Mladić.

On je napomenuo da su detalji iz zahtjeva odbrane za privremeno puštanje na slobodu generala Mladića tajni, te najavio da odbrana priprema i novi podnesak Mehanizmu koji će biti isključivo vezan za zdravlje njegovog oca.