Lukić: Diskutabilno održavanje statusne konferencije i rasprava po žalbi

Šef tima odbrane generala Ratka Mladića advokat Branko Lukić izjavio je Srni da je vrlo diskutabilno da li će biti održane statusna konferencija u slučaju Mladić, koju je Haški mehanizam najavio za 29. maj, ali i rasprava po žalbi na prvostepenu presudu zakazana za 16. i 17. juni, prije svega zbog njegovog kritičnog zdravstvenog stanja, ali i okolnosti uslovljenih pandemijom virusa korona.

"I statusna konferencija i izjašnjavanje po žalbi po meni je diskutabilno da će se održati. Ja čak ne vjerujem. Statusna, možda i može da se nešto napravi, ali moramo da nađemo modus kako", rekao je Lukić.

On je povodom odluke Mehanizma u kojoj je navedeno da će na statusnoj konferenciji 29. maja "Mladić i/ili njegov advokat učestvovati putem video-veze zbog situacije u vezi sa pandemijom virusa korona", naglasio da Mladićeva odbrana ne pristaje da se statusna konferencija održi bez generala, niti bez mogućnosti prethodne konsultacije.

"Ne može statusna bez njega. Ne može `ili on ili advokat`. Oni hoće njega da isključe. Da bude - budi tamo i sedi. Nema problema, a mi ćemo da radimo sa advokatima. Mi kažemo "ne". On se nije odrekao svog prava da bude prisutan na statusnoj konferenciji", rekao je Lukić.

On je naveo da Mehanizam mora da održi statusnu konferenciju svakih 120 dana.

"Prošla je bila mislim 31. januara. Oni moraju u roku od 120 dana da održe sljedeću. Boje se da neke rokove ne promaše. Međutim, bolje je promašiti rok nego siliti nešto što ne može da se ostvari", smatra Lukić.

On je naveo da su statusne konferencije nekada nepotrebne, ali da je naredna izuzetno potrebna.

"Ne mogu da ulazim u detalje, ali prije svega zbog generalovog narušenog zdravlja", rekao je Lukić.

Prema njegovim riječima, zdravlje generala Mladića nije katastrofalno nego je kritično, a tome je doprinijelo to što je operisan bez da mu je prethodno poboljšana krvna slika.

"Znali smo da moraju da ga operišu. Mi smo predlagali da mu prvo srede krvnu sliku, a ne da ga operišu sa tako katastrofalnom krvnom slikom. Oni su operisali i sada, naravno stanje nije katastrofalno nego stvarno kritično", rekao je Lukić i dodao da nalazi i dalje kasne.

"Nešto nam dostavljaju na kašičicu. Sve sa zakašnjenjem. Kada kažemo `ovo ne valja`, oni kažu `nije tačno`. Dešavalo se da se izjašnjavaju kako se on dobro oporavlja, ali kako može dobro da se oporavlja? Vidite kakva je slika? Onda priznaju i oni da je problematično stanje. Ne znam, kao da ne živimo na istoj planeti", kaže Lukić.

Kada je riječ o raspravi po žalbi na prvostepenu presudu koja je zakazana za 16. i 17. juni, Lukić je ukazao da će on zbog pandemije po dolasku u Holandiju morati bar 14 dana da provede u karantinu.

"Koliko ranije treba da odem gore, a treba sa Mladićem da se vidim. Treba da se konsultujem pa da vidim članove tima. Da li je to izvodivo? Po meni - nije. Pandemija još nije prošla. Sve mora da dođe u normalno stanje. Stvarno mi nije jasno zašto su toliko požurili, bez ikakve potrebe, ako to već nije do njih. To je viša sila. Sad ne može viša sila da se prevaziđe siljenjem nekim", rekao je Lukić.

On je ponovio da je odbrani dato malo prostora i vremena da izloži žalbu na 2.500 stranica presude.

"Žalba je već sama po sebi kondenzovana. Ako nam se još ne da mogućnost da izložimo to što smo morali da kondenzujemo.. Čemu žurba i siljenje", upitao je Lukić.