Dobili su sve živo. Niko neće da kaže: On je lijen i on je hendikepiran – to je, kako se jasno čuje na snimku koji su medijima dostavili studenti, profesor i bivši dekan Akademije umjetnosti Luka Kecman rekao o studentima sa invaliditetom na Univerzitetu u Banjaluci.

Nije izostalo ni iznošenje detalja sa odvijanja nastave i da nagluvi studenti čitaju sa usana. U audio snimku koji je procurio u medijima bivši dekan Akademije umjetnosti i sadašnji profesor te ustanove Luka Kecman , izjavio je da studenti s hendikepom iziskuju velike troškove, da ima loša iskustva s njima te da koštaju kao Svetog Petra kajgana. "Pobogu, dobio je dva demonstratora koji rade s njim, dobio je profesora koji mu na Brajevom pismu prebacuje sve što treba, razumijete, koštalo nas je k'o Svetog Petra kajgana mjesečno to i tako dalje, ali se ulenjio čovjek i niko neće da kaže da je on lijenj i on je hendikepiran. On sve dobija, sve živo je dobio. Zato vam kažem da imam iskustvo jako loše, ako je hendikepirana i ako je nagluva". Univerzitet u Banjaluci, kao javna ustanova, brine se o ravnopravnosti studenata, što je njihovo zagarantovano pravo. Luka Kecman danas nije bio dostupan za komentar. Pojedinim medijima pravdao se da je to što je rekao dokaz kako su svi studenti jednaki i koliko Univerzitet izlazi u susret studentima. Kada mu je poručeno da se jasno čuje da je Kecman rekao da ima loša iskustva sa studentima sa invaliditetom, poručio je i da novianri prelaze sve granice. I nisu samo teške riječi na račun osoba sa invaliditetom jedino po čemu je priča o Luki Kecmanu uzdrmala Univerzitet u Banjaluci. Lažno predstavljanje, falsifikovanje potpisa, prijetnje studentima i profesorima, to će takođe razmatrati i Senat Univerzteta. ATV je u posjedu dokumentacije sa Akademije umjetnosti koja pokazuje da je protiv Kecmana vođen disciplinski postupak 2006. godine i to zbog teže povrede radne obaveze. Tada mu je izrečena kazna umanjenja plate 20 odsto na godinu dana. Okružnom javnom tužilaštvu je, prošle godine podnesen izvještaj o prikupljenim obavještenjima i zbog primanja mita. Prosvjetna inspekcija, kako su studenti tvrde, donijela je naredbu da se poništi ispit koji je organizovao iz predmeta Dramaturgija, jer nije imao zvanje za taj predmet, niti je bio na listi odgovornih nastavnika. Aferu je Kecman imao i1988. godine u novosadskoj osnovnoj školi. Učenike šestog razreda, kojima je predavao, kanapom je vezao za stolice, nakon čega je dobio otkaz. Studentski parlament Univerziteta u Banjaluci i Unija studenata Republike Srpske pozivaju nadležne organe da se što prije pokrenu aktivnosti kako bi se ispitali navodi studenata o nepravilnostima u radu profesora Kecmana.