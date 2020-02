Ljubav ne zna za godine: Trebinjac i Dubrovčanka stali na "ludi kamen"

Šezdesetdevetogodišnji Risto Čičković iz Trebinja i 68-godišnja Ika Marić iz Dubrovnika pred matičarom su izrekli sudbonosno da.

Život im, kažu, nakon 12 godina samačkog života, konačno opet ima smisao. Sada već kao bračni par Čičković, uživaju u zajedničkom životu, pažnji, ali i penzionerskim danima.

Stare, dobre navike ne treba mijenjati. Kako prvog dana, tako i danas, mladoženja Risto svoju voljenu Iku svaki dan iznenadi buketom cvijeća i toplim riječima. Iako su na isteku sedme decenije života, ljubav im se, kažu, naprosto desila.

- Nisam nikada vjerovao da se čovjek u sedmoj deceniji svoga života može zaljubiti... To je isto kao da se prvi put ženim - priča Risto, dok mlada Ika dodaje da se zaljubila "do ušiju" i da isto nije vjerovala da to može, ali eto, kaže, desilo se...

Upoznali su se slučajno, u jednom od gradskih kafića u blizini trebinjske pijace. Ne kriju da im nije trebalo mnogo da se odluče na zajednički život. Riječ po riječ, korak po korak i, kako kažu, došli su do ozbiljnijih pregovora.

- Kad jedan dan zove me Ika da dođem na ručak Sjedili smo, pričali, kaže ona meni: "Ne morate ići kući, ja ću vam ovdje namjestiti krevet". To je bilo negdje oko 23 sata i ja rekoh: "E, Boga mi neću, ja ću tamo. Pa gdje će dvije duše jedna muška, druga ženska da spavaju odvojeno među četiri zida. I tako je to počelo, riječ po riječ, tamo amo i eto... - dodaje Risto.

Ika priča da kada bi Risto došao na ručak uvijek bi govorio: "Dobar ti ovaj ručak, ti bi se mogla udati". Pa sutradan "lijepa ti ova kafa, mogla bi se ti udati".

-A ja onda pitam pa za koga, a on kaže pa za mene. I tako da sam vidjela da je to mnogo ozbiljnije i tada sam rekla DA - kaže Ika.

Proteklog vikenda jedno drugom su stavili burme na ruke i postali bračni saputnici do kraja života. Kroz osmijeh kažu da im je život pružio novu šansu, jer su oboje 12 godina živjeli samačkim životom. Kako im to godine iskustva nalažu, imali su i po koji savjet za mlade.

- Poručujem mladima da se žene, ali i ovi nešto stariji da ove posne dane života svoga provedu sa nekim - kaže Risto, a Ika dodaje da su pod stare dane jedno drugom najpotrebniji i da se se trebaju pomagati, i u dobru, i u zlu.

Novopečeni mladenci odličan su primjer da za pravu ljubav i zajednički život nikada nije kasno. Oni su svoj put izabrali, a mi im od srca želimo da ih samo sreća prati.