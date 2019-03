Lijek za trudnice Utrogestan besplatan i u Srpskoj

Lijek Utrogestan ubuduće će biti besplatan za sve trudnice u Republici Srpskoj kojima bude potreban. U kabinetu premijera Republike Srpske Radovana Viškovića za portal banjaluka.net je potvrđeno da je nakon što je premijer čuo za inicijativu donio odluku da je podrži te uputio zahtjev Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da preko Fonda za zdravstveno osiguranje pronađu način i sredstva za realizaciju ove inicijative.

Zvaničnu inicijativu uputila je novinarka i autorka bloga "Moje dijete-Časopis za roditelje", Jelena Bjelica, a apelu su se pridružile i brojne druge ustanove, udruženja kao i trudnice kojima je ovaj lijek neophodan.

Pokretanju ove inicijative prethodilo je nezadovoljstvo korisnika cijenom ovog lijeka, s obzirom na njegovu besplatnu upotrebu u regionu.

"Vjerovala sam da premijer ima želju da nešto mijenja na bolje, sada je i potvrdio da sam bila u pravu. Kada sam pokrenula ovu inicijativu, zaista sam vjerovala da ćemo uspjeti, pogotovo jer mi se odmah javilo mnogo žena. Nisam tražila ništa nemoguće, nego nešto što je sasvim normalno, da trudnice imaju besplatnu terapiju zbog rizičnih trudnoća. Nevjerovatno je da trudnice taj lijek moraju da plaćaju po punoj cijeni, dok je on potpuno besplatan u Srbiji i Federaciji BiH", rekla je Jelena Bjelica, pokretač ove inicijative, za banjaluka.net.

Bjelica je dodala da je mnogo ponosna što je njena inicijativa urodila plodom jer će to mnogo značiti trudnicama.

"Do sada su trudnice morale da izdvajaju i po 90 maraka mjesečno za taj lijek, što vjerujem da mnoge nisu u mogućnosti. Trudnice same znaju kako su se do sada snalazile", ističe Bjelica.

Lijek Utrogestan se koristi kod rizičnih trudnoća, za sprečavanje prijevremenih porođaja kao i svi drugih smetnji koje se mogu javiti u trudnoći, a nakon pokretanja inicijative, Jeleni se javilo preko 2.000 žena kojima je ovaj lijek bio potreba.