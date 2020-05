Laktaši: Organizovana tržnica jagoda

Na Trgu "9. januar" u Laktašima danas je organizovana tržnica jagoda koja je proizvođačima dijelom obezbijedila plasman na tržište, a kupcima omogućila da uživaju u ovom slatkom voću.

"Zbog epidemiološke situacije nismo bili u mogućnosti da organizujemo tradicionalnu manifestaciju "Dan jagode" u Slatini, ali smo se potrudili da naši jagodari na neki način prodaju svoj proizvod, pa je tako i nastala ideja za tržnicu", rekla je novinarima direktor Turističke organizacije opštine Laktaši Svjetlana Baštinac.

Ideja je nastala i od akcije koja se već sprovodi u Republici Srpskoj pod nazivom "kupujmo domaće".

Stručni savjetnik za poljoprivredu u opštini Laktaši Želimir Mirjanić rekao je da je ova manifestacija redukovana zbog trenutne situacije, ali da očekuju da će biti zadovoljni i proizvođači i kupci.

On je dodao da opština Laktaši redovno dijeli sadni materijal, te da je do sada podijeljeno više od 600.000 sadnica jagode, a to će činiti i ubuduće da bi dostigli vrhunski kvalitet ovog voća.

Tržnica jagoda otvorena je danas do 14.00 časova. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, radiće i sutra.