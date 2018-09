Kupus trune na sve strane

Za koji dan trebala bi da počne berba kasnog kupusa, ali njive u Lijevče polju su skoro pa puste. Kupus Varaždinac kod većine proizvođača potpuno je istrunuo, a bez Varaždinca nema ni sarme, kažu iz udruženja povrtlara Republike Srpske. Kiša koja je natopila zemlju napravila je veliku štetu.

"Prijeti opasnost da to strune na njivi. Odnosno da se ne proda, što će imati za posljedicu nama proizvođačima negativno poslovanje. A naša je procjena, da kad bude možda vrijeme povoljno za kiseljenje da tada kupusa možda ne bude. A čim bude manja ponuda to ima za posljedicu povećanje cijene", istakao je Brane Mastilo, predsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske.

Lijevčanske njive pod kupusom izgledaju kao spaljene, listovi sasušeni, a glavice trule. Na stotine kilograma biće preorano, kaže Mastalo. Proizvođači trenutno kupus prodaju po cijeni od 25 feninga, ali kad dođe vrijeme za napuniti kace, ono što ostane prodavaće i po duplo većoj. Moraćemo tako, jer ga neće biti, kaže Perica Vešnjevski kojem je propalo 16 dunuma uroda. Svemu su, kaže kumovali prvo grad pa kiša.

"Pa da i magla je sad pomogla da to strune još više. Tako da od toga nema ništa. Moram sad to tanjirati i zaoravati... smrdi to ovdje komšijama. Bio je ovdje kupus.. svi su se divili kad su prolazili ovdje i govorili.. Rekoh, nemojte tako, neće valjati. Kad ono baš tako i dođe", istakao je Vešnjevski.

Kišno ljeto donijelo je samo probleme proizvođačima iz Lijevča Polja. Prema računici mnogih, šteta će biti ogromna.