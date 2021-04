Kućni testovi na virus korona - Kako se koriste i koliko su pouzdani?

Kućni testovi u apotekama u Srpskoj - vijest je koja je prije nekoliko dana osvanula na portalima. Provjerili smo da li je tačna.

Test na virus korona za kucnu upotrebu pronasli smo u jednoj od apoteka u Banjaluci. Kosta 32 KM. U apoteci su nam objasnili da se uzorak uzima putem pljuvačke, a ostale detalje ćemo svakako saznati iz uputstva za upotrebu.

U uputstvu stoji da se test preporučuje onima koji osjećaju simtpome zaraze. Izvjesno je, piše, da će rezultat biti negativan u ranoj fazi infekcije. Tuba za ekstrakciju pljuvačke sa reagensom, filter kapica i testna pločica, ono su što ćete pronaći u kutiji. Pljuvačka se miješa sa reagensom iz tube, na koju se stavlja filter kapica. Deset mućkanja i spremno je za naredni korak.

Nakon 10 minuta stigli su rezultati testa. On je pravilno odrađen, to pokazuje ova crtia kraj slova C, međutim pored slova T, crtice nema, što znači da sam negativna na virus korona.

Rezultat kućnog testa nije zvaničan. Ukoliko je pozitivan, svakako biste se trebali obratiti ljekaru, koji će vas, vjerovatno, uputiti na testiranje u neku od zdravstvenih ustanova.

Kada govorimo o samim testovima, odnosno imunohemijskim testovima za analize, mi do sad nismo imali takav način korišćenja u zdravstvenim ustanovama ko što su apoteke, svi testovi koji su do sad korišćeni, ako govorimo o brzim antigenskim, korišćeni su u ustanivama sekundarnog nivoa i primarnog nivoam, kao što su domovi zdravlja", izjavio je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Kućni testovi su krajem godine povučeni iz prodaje u državnim apotekama Srbije, jer ih nije odobrila tamošnja agencija za lijekove. Masovno se, s druge strane, koriste u nekoliko zemalja EU i SAD.