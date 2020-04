Krov nad glavom za skoro 200 porodica

Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u Vladi Republike Srpske nastavlja sa planiranim aktivnostima u okviru realizacije Regionalnog stambenog programa. U okviru potprojekta BH6 ovog programa kreće se u višefaznu proceduru izgradnje skoro 200 individualnih stambenih objekata za lica iz kategorija, izbjeglih, interno raseljenih i povratnika. U saradnji sa opštinama i gradovima u Republici Srpskoj u toku je potisivanje Sporazuma o realizaciji ovog potprojekta, stoji u Saopštenju Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Potprojekat BH6 između ostalog predviđa da se u 18 opština (Banja Luka, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Šipovo, Gradiška, Laktaši, Prnjavor, Brod, Derventa, Doboj, Teslić, Šamac, Bijeljina, Pelagićevo, Vukosavlje, Novi Grad, Oštra Luka i Prijedor) izgradi 198 individualnih stambenih jedinica čija je procjenjena vrijednost 8,000,000.00 KM.

Za navedene objekte završava se faza projektovanja, dok se izbor izvođača nakon svih okončanih procedura predviđa do kraja trećeg kvartala 2020. a sve u cilju kako bi radovi na izgradnji mogli započeti već do kraja ove godine. Kopletan završetak ovog dijela Regionalnog stambenog programa planiran je do polovine 2021. godine.