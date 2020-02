Krov nad glavom za 17 porodica

Zahvaljujući Opštini Lopare, Vladi Republike Srpske i UNDP, 17 porodica čije je stambene i privredne objekte uništilo klizište u maju 2014. do kraja godine dobiće novi krov nad glavom.

Ugovori s korisnicima su potpisani, a na dodijeljenim placevima u vlasništvu ove lokalne zajednice završavaju se pripreme za izgradnju domova.

Gradnja će početi u prvoj polovini marta. Većina korisnika ne radi ili ima skromna primanja, pa im je ova pomoć dragocjena.

Klizište je devastiralo kuću porodice Lujić u loparskom selu Brusnica. Cviko i Joka, sa sinom Ilijom, nemaju od čega da je poprave. Izdržavaju se radom na nadnicu, a jedino primanje im je borački dodatak od 67 maraka.

– Imali smo kuću u Jasenici, kod Srebrenika. Morali smo je napustiti kada je izbio rat. Vratili smo se u rodno selo i jedva nekako skućili. A onda nas je i ova nevolja pogodila. Kuća je od klizišta sva popucala, a sve pomoćne zgrade su srušene. I najgore je što ne znamo kad će se zemlja ponovo pokrenuti i sve odnijeti. Noću ne spavamo, samo osluškujemo – kaže Cviko Lujić.

Supruga Joka neizmjerno je srećna što će dobiti novi dom.

– Ova kuća se ne može popraviti, a niti imamo para, niti plac na kojem bismo mogli da pravimo novi dom. Preživljavamo radeći na nadnicu. Ljeti se nekako i može, ali kad zima dođe mnogo je teško. Presrećni smo što ćemo dobiti novu kuću – kaže Joka.

Novom domu raduje se i četvoročlana porodica Janković u selu Jablanica. Jovica, samohrani otac dvije djevojčice, šestogodišnje Nikoline i osmogodišnje Anđeline, živi s ocem Obradom, u kući koja je usljed pomjeranja tla potpuno neuslovna.

– Da nije opštine i međunarodne zajednice, i dalje bismo se patili. A napatili smo se. Supruga mi je umrla od karcinoma, djeca mala ostala. Ja operisao kičmu, otac star i bolestan. On ima penziju od 350 KM, dok ja dobijam 39 maraka dječjeg dodatka. Ako bog da, do jeseni ćemo se useliti u novu kuću. Ne mogu opisati koliko nam to znači – kaže Jovica Janković.

U dvadesetak majevičkih sela evidentirano je stotinak klizišta. Stara klizišta se pogoršavaju, a svakodnevno se otvaraju nova. Za svoj dom strahuje i petočlana porodica Obrena Lujića iz Brusnice.

– Zemlja se naslonila na kuću, pa je uklanjamo. Podupiremo je i bagremovim kočevima ne bismo li spriječili dalje osipanje. Možda bi neki potporni zidovi mogli da nas zaštite, ali para za to nemamo. Niko u našoj porodici nije zaposlen. I tako čekamo, pa šta bude. Izbora nemamo – kaže domaćin.

Kriterijumi

Opština Lopare obezbijedila je placeve, infrastrukturu i pristupne puteve, a izgradnju kuća finansiraju Vlada RS i UNDP, sredstvima EU.

Načelnik Opštine Lopare Rado Savić ističe da će kriterijumi za dodjelu placeva i izgradnju kuća biti strogi, ali pravedni.

– Gledaćemo prevashodno da je utvrđena i procijenjena šteta od klizišta, da su zemljište i objekti vlasništvo korisnika koji je aplicirao za projekat. Prednost su imale višečlane porodice, a gledali smo i socio-ekonomski status – kaže Savić.

Procjena štete

Šteta koju su klizišta 2014. godine pričinila na stambenim i privrednim objektima i infrastrukturi procijenjena je na 21 milion maraka. Djelimično ili potpuno uništeno je oko 400 kuća. Stotinak ih je izgrađeno iz temelja, a ostale su obnovljene. Na vlastiti krov još čeka 29 porodica. Stambeno zbrinjavanje i obnova infrastrukture biće prioritet nadležnih u ovoj godini.