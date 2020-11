Korisnici alternativnih smještaja dočekali nove stanove

Nakon godina života po raznim alternativnim smještajima, Anđelija Živković koja je prije skoro 30 godina izbjegla iz Zagreba, konačno ima svoj krov nad glavom. Stan od 38 kvadrata sada je njen novi dom.

"Nemam riječi da vam kažem. To se ne može opisati. Ne znam, zaista sam presrećna, bar u stare dane, da mogu mirno da živim", kaže Anđelija Živković.

Nekoliko godina nakon odlaska iz Hrvatske, Anđelija i njena porodica su živjeli čak i bez struje. Kada se prisjeća tih dana, kaže, sama se sebi divi. Ova majka petoro djece se selila po mnogim kućama i stanovima, a do nedavno je sa najmlađim sinom živjela u školi u Lamincima, u pregrađenoj učionici - odakle je biciklom putovala sedam kilometara do Gradiške. Danas, kada je konačno dobila stan, nije zaboravila one koji su joj pomogli.

"Da nije bilo gospođe Gordane Nikolić, koja se borila zaista za nas sviju, ne samo za mene, jedna velika žena koja ima veliko srce. Takođe i gospodinu Adžiću bih se zahvalila", kaže Anđelija Živković.

Stanove su, osim Anđelije, na korišćenje dobili mnogi koji su godinama živjeli kao podstanari, u privremenom ili alternativnom smještaju. U zgradi u naselju Senjak u Gradišci su 32 stana, a ključeve su novim stanarima uručili gradonačelnik Gradiške i predsjednica Republike.

"Uvijek je zadovoljstvo kad su to uspješno realizovani projekti, kao ovaj danas ovdje, gdje imamo angažman i lokalne zajednice, i republičkih institucija, Vlade Republike Srpske, prevashodno Sekretarijata za izbjegla lica i migracije, ali isto tako resornog ministarstva na nivou BiH u okviru Savjeta ministara, i naravno uz podršku naših stranih partnera koji su omogućili da možemo da završavamo ovakve projekte", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

"Na ovaj način, kroz projekat CEB dva ćemo završiti odnosno raspustiti kolektivne centre u Rovinama i Lamincima, a isto tako jednim dijelom će korisnici, odnosno prema socijalnoj karti Centra za socijalni rad određeni broj socijalno ugroženih porodica koje nemaju svoj smještaj dobiti ovdje svoje smještajne jedinice", kaže Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Cilj projekta CEB dva "teškog" 104 miliona evra je Republika Srpska bez kolektivnih i alternativnih smještaja do 2022. godine.