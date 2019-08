Konačna verzija sporazuma o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo trebalo bi da bude završena u septembru, a potpisana najkasnije za dva-tri mjeseca, kada prođe proceduru kroz Savjet ministara i Predsjedništvo BiH koje donosi konačnu odluku, izjavio je Srni zamjenik resornog ministra u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Saša Dalipagić.

On je istakao da je BiH već od Srbije dobila nacrt tog sporazuma i on nije sporan s obzirom da se u njemu navodi da će Srbija graditi most na auto-putu na Drini kod Rače iz kredita koji je dobila od Turske.

"To je spojna tačka između dvije zemlje, što mora biti definisano sporazumom. U sporazumu trebaju da budu definisani i detalji o graničnom prelazu - da li će biti jedan zajednički ili dva i koje kategorije. Naš je prijedlog da se sastanak održi u septembru u Srbiji ili BiH. Mislim da će sporazum biti usaglašen na toj jednoj sjednici, jer u prijedlogu iz Srbije za Ministarstvo nema ništa sporno", rekao je Dalipagić.

Prema njegovim riječima, Predsjedništvo BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i transporta da realizuje dogovor o usaglašavanju ovog sporazuma.

"Na osnovu toga u BiH je formirana radna grupa i poslato pismo ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorani Mihajlović u kojem je obaviještena da je BiH formirala radnu grupu koja će u septembru sa istom takvom radnom grupom iz Srbije usaglašavati sporazum", istakao je Dalipagić.

Prema njegovim riječima, u radnu grupu ispred BiH ući će predstavnici Ministarstva komunikacija i transporta, resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/, javnih preduzeća za auto-puteve Srpske i FBiH, ministarstava bezbjednosti, koji će po potpisivanju sporazuma odlučivati o položaju i kategoriji graničnog prelaza, predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji su nadležni za gradnju budućeg graničnog prelaza, te predstavnici distrikta Brčko.

Podsjetivši da je trasa auto-puta Beograd-Sarajevo usaglašena, što je memorandumom potvrdio i turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan, Dalipagić navodi da je preostalo ono najvažnije - da se od Turske dobije odgovor na pitanje o načinu finansiranja, da li će to biti kreditna sredstva Turske ili neke banke, jer sumnja da Turska može da da tolika grant sredstva.

"Predsjedništvo bi trebalo da urgira kod Erdogana da se definiše način finansiranja izgradnje puta i da se to spusti na nadležne institucije. Riječ je, prema procjeni mješovite komisije Turske i BiH, o tri milijarde evra", naglasio je Dalipagić.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da nakon usvajanja Prostornog plana Bijeljine, koji je jedan od preduslova za sprovođenje daljih aktivnosti na izgradnji auto-puta od Beograda do Sarajeva, slijedi usvajanje plana parcelacije zemljišta i izrada planske dokumentacije, a sve kako bi izgradnja auto-puta počela što prije.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović istakla je juče nakon sastanka sa predstavnicima turske kompanije "Tašjapi" da pripremni radovi za novi most na Savi u Sremskoj Rači počinju do kraja sedmice, te da time kreće gradnja auto-puta Beograd-Sarajevo, na dionici od Kuzmina do Sremske Rače.

Izgradnjom auto-puta Beograd-Sarajevo BiH će biti povezana sa koridorima 10 i 11 unutar Srbije, odnosno sa auto-putem Beograd-Šid i saobraćajnicom preko Požege. Srbija dobija mogućnost da se poveže sa evropskim Koridorom pet koji povezuje Mađarsku, Hrvatsku i BiH.