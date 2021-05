Kolovozi suvi, mogući odroni zemlje i kamenja

Većina puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je prohodna i saobraćaj se odvija redovno, po pretežno suvim kolovozima, a u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog radova saobraćaj se odvija usporeno na izgradnji kružne raskrsnice na spoju dionice magistralnog puta Doboj-Rudanka i Ulice Stefana Prvovjenčanog u Doboju, a izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj na spoju prilaznog puta prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar".

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i privremeno postavljena saobraćajna signalizacija zbog rekonstrukcije raskrsnice dionice magistralnog puta Ivanjska–Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, na dionici magistralnog puta Karakaj 2 - Drinjača zbog radova i na ukrštanju magistralnih puteva Milići - Vlasenica - Han Pijesak i Vlasenica-Tišča zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Zbog izvođenja deminerskih radova se obustavlja saobraćaj u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji od 8.00 do 15.00 časova i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci od 8.15 do 15.05 časova.

Na dijelu magistralnog puta Rača-Bijeljina-Ugljevik u toku su radovi na uređenju puta uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke zbog aktiviranja klizišta saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice regionalnog puta Jezero-Šipovo saobraćaj se povremeno obustavlja do jedan sat od 7.00 do 17.00 časova, dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta Stari Majdan - Lamovita, kao i na dionici magistralnog puta Klašnice 1 – Gornja Vijaka 1, gdje saobraćaj reguliše privremena signalizacija.

Zbog radova, na magistralnom putu Modriča 1 - Vukosavlje /Jakeš/ - Podnovlje - Šešlije - Johovac - Rudanka - Doboj - entitetska granica /Karuše/ izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja i privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, kao i na dionici Tedin Han - entitetska granica /Križ/ gdje je u toku rekonstrukcija regionalnog puta.

U toku su radovi i na izgradnji mini hidroelektrane, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na dionicama puteva međuentitetska linija Ugar Banjaluka-Prnjavor, zatim međuentitetska linija Stanić Rijeka - granični prelaz Gradiška i Prijedor -granični prelaz Donja Gradina, kretaće se prevoz vangabaritnog tereta i vozači treba da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona na nadvožnjaku broj na dionici magistralnog puta Klašnice 2 - Šargovac u mjestu Trn, jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Do 7. juna obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rudarska/ - Srpske Toplice, zbog izvođenja radova, a alternativni pravac za teretna vozila je kružni tok kod Centruma /zapadni tranzit/ - kružni tok Lesnina - kružni tok Rebrovac - skretanje desno kod "Naprijedovog" stadiona - preko Zelenog mosta - Ulica Radoje Domanovića. Preusmjeravanje saobraćaja ne odnosi se na saobraćaj teretnih vozila kojima se vrši dostava na području grada Banjaluke.

Počeli su radovi na rehabilitaciji lokalnog puta Saračica - Čokorska Polja, zbog čega se saobraćaj od 7.00 do 17.00 časova na mjestu izvođenja radova odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih čekanja na prelazak granice. Na graničnom prelazu Metaljka /Čajniče-Pljevlja/ moguć je prelazak granice od 7.00 do 19.00 časova.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, , dok je ulazak u BiH za strane državljane omogućen uz negativan "pi-si-ar" test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.