Koliki su prihodi od turizma u Republici Srpskoj?

Više od milion maraka su ostavili turisti u Republici Srpskoj plaćajući boravišnu taksu u prvih osam mjeseci. U tom periodu ostvareno je 14 odsto više dolazaka - oko 258 hiljada i 19 odsto više noćenja - oko 630 hiljada.

U Turističkoj organizaciji Srpske kažu da su prihodi od turizma daleko veći, ali ih zvanična statistika ne registruje.

"Mi nemamo te podatke. Statistika ne vodi te podatke, nemamo te podatke, jedino statistika može da nam ih da. Recimo mi smo na neki način došli do nekog podatka u 2017. godini, da je samo od hotelijerstva i restoraterstva, restorani i kafići da su ostvarili 1,74 milijardi maraka u cijeloj BiH. Bilo bi dobro da mi možemo da dođemo do računice koliko to turizam donosi tog deviznog priliva u Republiku Srpsku i koliko je to u BDP-u", istakla je Nada Jovanović, direktor Turističke organizacije Republike Srpske.

Prema podacima lokalnih turističkih organizacija sa terena, ove godine, rast broja dolazaka i noćenja turista zabilježen je, bez razlike, i u malim i velikim opštinama i gradovima. Banjski i planinski centri, muzički festivali bili su lokomotive koje su privukle najviše turista.

Kao city break destiancije istakli su se Banjaluka, Trebinje i Višegrad. Među turistima pravi bum su napravili oni iz Austrije, Italije, Turske i Kine. Kada vide prirodne ljepote kojima raspolažemo, kažu da smo "divlja Švajcarska".

"Turizam u Republici Srpskoj je najbrže rastuća privredna grana, definitivno. To govore brojke, cife, procenti. U isto vrijeme, to govori da je Vlada prepoznala značaj turizma i čitavog tog klastera koji obuhvata, ne samo hotelijere, restautere itd. Nego jedan mnogo širi zahvat proizvodnje - proizvođače hrane, suvenira, brojan udruženja, udruženja raftera, ronilaca, planinare, znači jedan ogromni klaster koji samo nije formalizovan", naglasila je Nada Jovanović, direktor TO RS.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske kažu da bi im softver koji bi prikupljao podatke o broju i profilu turista, prihodima i drugim turističkim detaljima u mnogome pomogao da bolje prilagode ponudu i da pravovremeno raspolažu informacijama sa terena. Kažu, to je skupa investicija, za sada se tek razgovara o tome, ali uvođenje softvera bi se isplatilo.