Ko je odgovoran kada se maloljetnik napije?

Iako je slovo zakona jasno - djeci ispod 18 godina nije dozvoljeno prodavati niti služiti alkohol, u praksi je drugačije, kao da je zakon nevidljiv.



Primjetan je trend da mlade osobe često imaju burna pijanstva sa ciljem da se što pre napiju iz svoje potrebe za dokazivanjem u drustvu i okruzenju u kome se nalaze, ali ko je kriv ako se napije maloljetnik?

Doktor Dragoljub Jovanović, specijalista pedagog iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, kaže da ako mlada osoba već u adolescenciji počne da pije, postoji tendencija da će ona to da prihvati kao način zivota.

"Nažalost to može da dovede do ozbiljnih posljedica. U pitanju je mladi organizam koji se tek razvija tako da alkohol mnogo teže utiče na organizam u tim godinama", naglašava on.

Zakon o javnom redu i miru propisuje sankcije za sve one koji alkohol prodaju maloljetnim licima. Ipak, sam postupak dokazivanja prekršaja je jako složen.

Advokat Filip Z. Filipović pojašnjava da je tržišna inspekcija dužna da na licu mjesta utvrdi da je lice koje je kupilo alkohol maloljetno i ko je ovlašćen da mu to piće proda. Nakon toga ide prekršajna prijava, a tek poslije toga pravno lice, odnosno preduzetnik može biti kažnjen.

Da stvar bude još komplikovanija, ugostitelji nemaju pravo da legitimišu osobe, dodaje Filipović.

"Ugostitelji imaju praksu da na ulazu traže ličnu kartu, ukoliko neko odbije da im da, oni im jednostavno zabrane ulazak, objašnjava advokat.

Na pitanje koje se iznova postavlja je - ko je kriv, stručnjaci odgovaraju: Svi po malo. Ipak, na roditeljima je najveći zadatak.