Kilometarske kolone i nervoza: Na graničnim prelazima čekaju nekoliko sati

Kilometarske kolone, nervoza. Šta se ovoliko čeka, što su ovako spori, hoćemo li se ikako pomjeriti...Sve smo ovo vidjeli i čuli na potezu od Kostajnice do Gradiške.

Apsolutni pobjednik u najvećoj gužvi i najdužoj koloni je prelaz Gradina - nevjerovatnih sedam kilometara, od granice do Draksenića i magistralnog puta Dubica-Gradiška.

"Malo to treba drugačije srediti, nije to neki problem jel tako? Ali ovo je ovdje katastrofa, ljudi se ubacuju koji znaju te puteve, dolaze sa druge strane pa nekako i prođu, a ovi što pošteno rade i čekaju kako treba da se čeka neće doći do 12 sati noći", kaže jedan od putnika.

Kako li je onima u koloni kad je i meni koja ih gledam sa strane dozlogrdila gužva, kaže Nevenka iz Donje Gradine. Živi u blizini prelaza i godinama se nagledala gužvi. Ali ovakvu, priznaje, dosad nije vidjela.

"Od kad radim ovoliku koloni nisam vidjela. Bilo jeste, ali baš ovoliko ne. Unazad 3-4 godine je bilo nešto, ali ne ovolika kolona, ovo je juče i danas ajd zdravo. Jedni dolaze iz Gradiške, pa idu za Dubicu, samo se metu tamo-vamo ali nema nigdje ništa. Prolaz je sav blokiran", kaže Nevenka Adamović.

Nepregledna kolona je i u Gradišci. Doduše, nešto manja nego u Gradini, ali je i tamo prilično haotično. Kako je dan odmicao tako je pristizalo sve više vozila. Granični policajci imaju pune ruke posla. Kažu, na pauzu ni ne pomišljaju. Apeluju na građane i mole za strpljenje.

"Na Graničnom prelazu Gradiška saobraćaj se na izlazu iz Bosne i Hercegovine odvija pojačanim intenzitetom, a za prelazak državne granice čeka se dva sata. Kolona je duga oko 2 kilometra", kaže Aleksandar Kosmajet, šef smjene jeinice GP Gradiška.

Neki koji su bili u koloni u Gradišci pomislili su da bi bolje prošli na Gradini. Kad su tamo vidjeli haos, produžili su za Kostajnicu. To je prelaz koji više odgovara onima koji idu prema Zagrebu. Međutim, i tamo je gužva. Prelaz u tom gradiću je u samom centru pa uz toliko vozila situacija izgleda i gora nego što jeste. Srećom, prolazilo se nešto brže.

"Srećom, ne puno, pola sata samo. Samo pola sata? Jeste, ali kad smo prešli tri granice da bismo došli ovdje. Imali smo sreće", priča jedan od putnika.

Putnici pričaju da su umorni i iscrpljeni. I na brčanskom prelazu se čekalo. Tamo kažu da bi valjalo više saobraćajne kulture.

"Putujemo u Zagreb, naravno da nam je dosadilo. Nije problem u pola sata čekanja, problem je u regulaciji. Nema nikakve regulacije i samo guranjem možete doći na red", kaže jedan putnik iz kolone.

Gužve na graničnim prelazima na sjeverozpadu i sjeveru stvorile su se zbog povratka kući u zapadne zemlje ljudi porijeklom sa ovih prostora a koji su imali slobodne dane zbog katoličkog praznika Svih Svetih.