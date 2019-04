Katolici širom Srpske proslavljaju Uskrs

Uskrs se danas slavi i u Banjaluci. U svim katoličkim crkvama služene su mise. Brojni vjernici okupili su se danas i u katedrali Sv. Bonaventure, odakle su poslali poruke pune mira i radosti.

“Kada se okupi porodica puno je srce i sve je lijepo.”

“Svijet želim da živi u miru, blagostanju i da nam bude bolje, pogotovo mladim ljudima.”

“Vjernicima bih poželio sve najbolje od božanstva”, poručili su vijernici.

Uskrs u Srpskoj proslavljaju i brojni pripadnici nacionalnih manjina, među njima i poljska porodica Kanjski iz Prnjavora. Domaćica se potrudila da trpeza bude raznovrsna i bogata, da za svakoga bude ponešto. Uz obavezna šarena jaja, od jutra na stolu stoje šunka i sir, ali i tradicionalne poljske đakonije. Najmlađi članovi porodice, kako nam kažu, najviše se obraduju jakom jajetu i pobjedi u tucanju.

“U subotu ujutro se nosi, to se zove posvećenje, to je hrana koja se pripremi, šunka, sir, jaja, obićno ono ujutru što se doručkuje, to se pripremi i ujutru se nosi da svećenik blagoslovi i to je prvo što se uzima na Uskrs”, kaže Ljubica Kanjski.

“Najmlađi vjernici se vesele kada dođe Uskrs da farbaju jaja sa svojim najbližima i, naravno, da se tucaju jajima i kada pobijede, to im je najdraže, budu kao junaci u svojim porodicama”, kaže Marko Kanjski.

Dobrog raspoloženja nije manjkalo u domu porodice Kanjski. Najmlađima se ostvarila želja. Oni su ove godine pobijedili u tucanju jajima. Stariji nam pričaju, za njih je najveće bogatstvo to što su danas svi na okupu.