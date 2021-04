Kasni mrazevi nanijeli veliku štetu voćnjacima - i opet prijete

Proljećni mraz u Krajini je već pokazao zube i donio veliku štetu voćnjacima - a voćari strijepe od novih niskih temperatura, najavljenih za narednu noć. Radenko Malešević iz Ramića kod Banjaluke već 17 godina uzgaja kruške. Uglavnom je imao dobar prinos, ali u posljednje dvije-tri godine je sve gore. Niske temperature u noći sa nedjelje na ponedjeljak su ubile oko 90 odsto kruške u cvatu na njegovom imanju.

"Mraz i klimatske promjene dovode u pitanje uopšte ovu proizvodnju, kako će biti dalje to je neizvjesno, i ja ne mogu ni da pretpostavim niti znam. Tu je posađeno 1.100 stabala kruške, to je sve što imam, i mislio sam da mi to pomogne kao penzioneru, da mi bude dodatni neki posao, međutim otelo se i nema od tog ništa", rekao je Radenko Malešević iz Ramića.

Štete na voću je bilo u Banjaluci, Prijedoru, Gradišci. Propale su kruške, šljive, višnje, trešnje, breskve, pogotovo ranije sorte. Radenko je pokušao hemijski da odbrani svoje kruške od niskih temperatura, ali nije uspio. Ipak, moguće je zaštititi voćke koliko-toliko.

"Neke mjere borbe koje bi se mogle preduzeti su, da kažem, slabe. Ko ima manje površine voćnjaka po meni je najbolje da uzmu bale sijena, da ih dobro natope vodom i da zadimljavaju svoje voćnjake, pa možda se nešto uspije spasiti. To bi otprilike moglo spasiti negdje do minus tri stepena ispod nule", kazao je Bojan Kecman, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Jučerašnji snijeg u Lijevču i Potkozarju nije toliko naškodio voćkama - ali mraz će vjerovatno da ih dokrajči. Meteorolozi najavljuju da će naredne dvije noći biti naročito teške za voćare.

"Već u noćnim časovima očekujemo negativne temperature, a do jutra one će biti sa umjerenim mrazem u ovom području. Uglavnom, očekujemo u najsjevernijem pojasu da to budu temperature između -3 i -1", smatra Igor Kovačić, Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Kasni mrazevi na ovim prostorim nisu rijetki, ali voćari kažu da je posljednjih godina problem što mraz "stegne" u večernjim časovima i ne pušta do jutra. Ipak, meteorolozi uvjeravaju da za vikend stiže pravo proljećno vrijeme.