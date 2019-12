Kakvo nas vrijeme očekuje sljedeće sedmice?

U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima na planinama sa snijegom. Obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu BiH.

Očekivana količina padavina u južnim i zapadnim područjima naše zemlje od 40 do 60, lokalno oko/iznad 80, a u ostatku zemlje, uglavnom, od 10 do 20 l/m2. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima BiH sa kišom, a u područjima iznad 1200 m slab snijeg ili susnježica. U jutarnjim satima na istoku i jugoistoku Hercegovine je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 14.

U utorak će biti jutro umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana postepeno smanjenje naoblake. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim i i istočnim područjima Bosne je moguća slaba kiša, a u višim područjima slab sniejg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 3 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U srijedu jutro i veći dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. U ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U ostalim područjima naše zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu od 4 do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni.

