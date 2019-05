Jošavka poplavila 30 domaćinstava

Rijeka Jošavka izlila se iz korita i poplavila više od 30 domaćinstava. Vodena bujica ušla je i u kuću porodice Malić, čitavu noć su pokušavali spasiti što se spasiti da. Sve što smo uradili od velikih poplava 2014. godine za jednu noć je uništeno, kaže Boro Malić iz mjesne zajednice Grabovac, nadomak Čelinca.

"Imam ženu, dvoje djece i mi smo noćas cijelu noć gazili ovu vodu, zebemo, prehlađujemo se da bi spasili nešto, da imamo sutra gdje da legnemo, da prenoćimo. Dokle će to tako, nemam pojma. Evo možete pogledati, i ovi balvani, sve sam to bio spremio nešto da radim, sve je to voda nosila, traktorom sam izvlačio i tako," kaže Malić.

Zbog bujice, Malići ne mogu u kuću, dok mještani Cvijetića ne mogu napustiti svoja dvorišta.

Mještani Cvijetića više uopšte nemaju prilaz magistralnom putu, jer je sve do mosta potpuno potopljeno vodom. Više im ni gumene čizme ne pomažu, jedino uz pomoć čamaca mogu da pređu na drugu stranu.

Kako bi zaustavili vodeni val iz obližnjeg vještačkog jezera. koji je išao prema pruzi, stanovnici Zelenog vira udružili su snage.

"Došli smo ovdje pošto se izliva jezero, ovdje gore, i dajemo sve što je u našoj mogućnosti da spriječimo koliko-toliko da ne ide na prugu i da se može odvijati željeznički saobraćaj nesmetano," kaže Živko Dojčinović.

Da drže stanje pod kontrolom, pokušavaju iz Civilne zaštite Čelinac. Skoro 24 sata su na terenu. Načelnik opštine kaže, radimo sve što je u našoj moći.

"Jedno fizičko lice je bilo zarobljeno u Jošavci, jedna kuća je poplavljena i jutros smo izvlačili majku, kćerku i stoku iz štale, ostali narod se manje-više pripremio. Najavljeno je na vrijeme, zna se šta se očekuje," rekao je Branimir Milinković, referent za Civilnu zaštitu opštine Čelinac.

"Na jednom potezu, od 13-14 kilometara nizvodno, Jošavka je u intervalima više ili manje izvan korita, u svakom slučaju ona je izvan korita na cijelom potezu, ali na neka dva do tri lokaliteta bila je prelila i regionalni put koji povezuje Čelinac i Prnjavor i tamo gore Teslić, tako da je djelimično bio zaustavljen i saobraćaj na tim dionicama," kaže Momčilo Zeljković, načelnik opštine Čelinac.

Rijeke Jošavka i Vrbanja utiču i na vodostaj Vrbasa. U Banjaluci nema potrebe za panikom, Vrbas raste, ali je sve pod kontrolom, kažu iz Civilne zaštite. Rijeka je trenutno najkritičnija u Podgoričkoj ulici, u naselju Derviši.

"Posljednja mjerenja govore da je visina, odnosno vodostaj Vrbasa 470 cm, mi smo u stalnoj koordinaciji sa hidroelektranom Bočac. Upravo prije nego što ću doći ovdje da se vidim sa vama čuo sam se sa odgovorinim ljudima u Hidroelektrani Bočac, dotok u gornje jezero je 390 kubika po metru u sekundi, dok oni ispuštaju 130, dakle koordiniramo zajedno sa njima, upravo kako bi smanjili dotok," rekao je Mladen Ćućun, šef Odsjeka za poslove Civilne zaštite.

U pojedinim dijelovima Banjaluke od jutros je palo od 40 do 50 litara kiše po metru kvadratnom. Vrbas je pod kontrolom, ali opasnost prijeti od bujičnih vodotokova, kaže gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić. Banjaluka je od 15. maja u stepenu pripravnosti, održavaju se redovne sjednice na kojima se rješavaju operativna pitanja i prave planovi.