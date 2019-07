Još niko nije odgovarao: 27 godina od stravičnog zločina nad srebreničkim i bratunačkim Srbima

27 godina je prošlo od stravičnog zločina nad srebreničkim i bratunačkim Srbima, za koje još niko nije odgovarao. Oni kojima su ubijeni najbliži, u Zalazje dolaze svake godine.

Bol, kažu, ne jenjava.

"Bratanca smo dobili, njegovo tijelo. Posmrtne ostatke od brata nikada ništa od starijeg brata Momčila. Poslije 20 godina smo dobili posmrtne ostatke od mlađeg brata, da li je to to ili ne, mi smo ga dostojanstveno sahranili kako nalažu naši običaji. To je jedna tuga velika", kaže Divna Bosančić.

"Ovdje su sa lica zemlje izbrisane porodice Jeremić, Rakić i mnogi civili i to šalje jasnu poruku da Srbima na ovom prostoru u to vrijeme nije bilo mjesta. Željeli su etnički čistu BiH, unitarnu kako oni kažu, ali bez Srba", rekla je Radojka Filipović, predsjednik OO porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.

Muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orica, upale su 12. Jula, 1992. godine u više srpskih sela u okolini Srebrenice i Bratunca, ubijajući, pljačkajući i paleći sve pred sobom. Sud BiH, Orića je oslobodio optužbi. Nije to normalno, poručuje iz Konjica srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

"Kako je moguće da se ne presudi Naseru Oriću za koga na Sudu imate svjedoka koji kaže da je sudiji izvadio oči i nakon toga ga zaklao. I on nije presuđen, a neko drugi je presuđen i vi nama ovdje govorite o izjednačenosti. To samo govori koliko su Incko i ostali jednostrani i motivisani antisrpski na ovim prostorima", kaže Dodik.

Stradanje Srba godinama se potiskuje, kaže načelnik Srebrenice, Mladen Grujičić. Bez ravnopravnog položaja svih žrtava, neće, tvrdi, biti ni bolje budućnosti.

"Mi evo svake godine poručujemo isto. Ne vjerujemo međunarodnim sudovima iz razloga što nisu osudili ni jednog zločinca na bošnjačkoj strani i to samo dokazuje da je međunarodni sud jednostran da je formiran kako bi satanizovao srpski narod, narod koji je doživio tri puta genocid, za koji još uvijek nije to proglašeno, a insistiraju da Srbi budu proglašeni kao genocidni narod", kaže Grujičić.

Na Petrovdan 92. godine ubijeno je 69 srpskih vojnika i civila. Vijence su na spomen kosturnicu polozile brojne delegacije, boračke organizacije i udruženja porodica poginulih i nestalih. Na pomen nije došao niko od stranih zvaničnika.