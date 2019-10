Još nema privremene mjere zabrane uvoza goveđeg mesa, iako je prije osam dana sve dogovoreno na sastanku u Sarajevu.

Poslije sastanka Mirka Šarovića, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu i Borisa Pašalića i Šemsudina Dedića, ministara poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i FBiH, rečeno je od sutra rigoroznija kontrola uvoza goveđeg mesa na granicama BiH. Razlog je pojava listerija u EU, a sa druge strane, prepune štale utovljenih goveda domaćih proizvođača.

"Razrađujemo i mogućnost uvođenja dodatnih taksi prilikom uvoza, ali tu inicijativu koju sam ja uputio još u petak prošle sedmice, sada razamtra nadležno ministarstvo, ona mora biti verifikovana i u Savjetu ministara. Mi naprosto imamo uvoz prednjeg čereka, to je jedna od kategorija koja se kod nas dosta uvozi. Mi možemo na neki način da opteretimo taj proizvod nekom takskom po kilogramu. To sad treba doboro izračunai i da to prođe Savjet ministara. Ja ne mogu da kažem kad će to biti. Može biti za nekoliko dana, može ne biti uopšte", kaže Pašalić.

U kojoj fazi je inicijativa ministra Pašalića, nije bilo moguće sazanati. Naši mejlovi, poruke i pozivi ostali su bez odgovora. Rukovodstvo Kancelarije za vetrinarstvo BiH, nije bilo u kancelarijama, kao ni ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH u tehničkom mandatu Mirko Šarović. Letargičnost administracije u zajedničkim instiucijama, nama samo otežava posao, kažu uzgajivači. Na desetine hiljada grla goveda odavno su dostigla težinu za prodaju

"Sad već nema kupca, male su jako cijene. Ulaz je bio osam maraka, plus PDV, a sad je četiri, 3,80 maraka, nude naši mesari. Mi trenutno imamo sto komoda za prodati. Ima dosta junadi koja su već 700-800 kilograma, prešla kilažu, samo ih džaba hraniš", priča Savo Radivojac, Trošelji kod Gradiške.

Ovih dana, kaže ministar Pašalić, vode intenzivne pregovore i sa ljudima iz Turske koji su ovdje registrovali firmu i koji us, prema njegovim informacijama, već u kontaktu sa nekim našim lokalnim klaonicama i pripremaju teren za otkup. Ministar Pašalić kaže da očekuje da bi početkom novembra taj posao mogao i da krene.

Dogovoren je izvoz oko 3.000 tona mesa za Tursku, što bi, ako bi se to desilo, znatno rasteretilo poljoprivredne proizvođače.

"Postoji i inicijativa za izvoz živih goveda u Liban. Mi ćemo takođe pomoći da našim proizvođačima, vidjećemo na koji način oko transporta do Luke Bar. Uglavnom imamo više nekih aktivnosti koje razrađujemo", kaže Pašalić.

Moramo hitno da reagujemo, kaže ministar Pašalić. Štale su prepune utovljenih goveda, od kojih neka imaju više od 1.000 kilograma. Sa svakim novim danom u štali samo prave trošak.